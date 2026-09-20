תיעוד הירי במעיין ללא קרדיט

תיעוד ממעיין בנבה (עין ריא) סמוך לנווה צוף חושף את רגעי פיגוע הירי שבו נרצח היום (ראשון) תושב השומרון כבן 30, שהגיע למקום לטבול לקראת יום כיפור.

בתיעוד נשמעות היריות במעיין, בזמן שאנשים שהגיעו למקום לטבול תופסים מחסה. על רקע הירי נשמע אחד מהם תוהה: "יש פה צבא?", ואדם אחר שואל: "משטרה פה?".

בפיגוע פתח מחבל באש לעבר המעיין. התושב אותר בתוך רכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל ממספר פצעי ירי. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בילינסון תוך מאמצים להציל את חייו, אולם בבית החולים נקבע מותו.

לאחר הירי יצא המחבל מרכבו כשהוא חמוש ונמלט מהמקום ברגל. צה"ל הטיל כתר על הכפר דיר ניזאם, שאליו נמלט המחבל.

בעקבות הפיגוע הוקפצו למרחב כוחות רבים מחטיבת בנימין, לוחמי יחידת דובדבן, פלוגות תגבור נוספות וכוחות משטרת ישראל. הכוחות הציבו חסימות ברחבי הגזרה ופתחו בסריקות אחר המחבל, בסיוע רחפנים וכלים של חיל האוויר.

כשעה לאחר פיגוע הירי התרחש ניסיון פיגוע דריסה במרחב מוצב גנים שבצפון השומרון. לפי צה"ל, לוחמי גדוד 890 שהיו בנקודה הגיבו בירי לעבר הרכב וחיסלו את המחבל. מחבל נוסף שהיה ברכב נעצר בידי הכוחות.