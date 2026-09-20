אבל כבד בקיבוץ יזרעאל. גיל הלל, בן 44, נשוי ואב לשלושה, נהרג מנפילה מגובה במהלך טיול משפחתי בסלובניה.

האירוע התרחש בעת שהלל שהה בחופשה יחד עם בני משפחתו במדינה, ונסיבות האסון נבדקות.

במשרד החוץ עודכנו בפרטי המקרה. המחלקה לישראלים בחו"ל ונציגות ישראל באזור מלוות את בני המשפחה ומסייעות בסידורי העברת ארונו לקבורה בישראל.

בקיבוץ הודיעו בכאב על מותו ומסרו: "גיל נולד וגדל במושב מכמורת, הגיע לקיבוץ יזרעאל בעקבות נישואיו לבת הקיבוץ, ובנה בה את ביתו. חברי הקיבוץ קיבלו בהלם וכאב את הידיעה הקשה ועוטפים את המשפחה המורחבת, את החברים, הילדים ובני הנוער".