לוחם מילואים מחטיבה 55, הפועלת בימים אלה בדרום לבנון, שיתף בסיפור מרגש שאירע לו במהלך השבת, לאחר שגילה באופן מפתיע כי ספר התורה שהובא לכוח הוקדש לזכר סבו וסבתו.

"שעה אחת בלבד לפני שנכנסת השבת מגיע אלינו הרב הגדודי כשהוא חובק ספר תורה", סיפר הלוחם. "רק להרגיש את הקדושה והאור שזה הכניס אלינו למקום שבו אנו שוהים אי שם בלבנון, בתוך כל הבלגן, כבר עשה לנו את השבת".

אלא שההפתעה הגדולה הגיעה בזמן קריאת התורה. כאשר נקרא לעלות לתורה, אחד מחבריו הפנה את תשומת לבו לכיתוב שעל רימוני ספר התורה.

"התקרבתי לספר. חבר לנשק האיר את עיניי להסתכל למעלה על הרימונים של הספר, והלב שלי פשוט מחסיר פעימה. העיניים שלי לא מאמינות למה שהן רואות: חרוט שם שחור על גבי כסף: 'נפתלי ואסמרי מעלימי'. סבא וסבתא שלי".

לדבריו, המפגש הבלתי צפוי עם שמותיהם של סבו וסבתו דווקא בעיצומה של הפעילות בלבנון עורר בו התרגשות גדולה.

"עמדתי שם באמצע לבנון, בהתרגשות גדולה עם דמעות בעיניים, בתוך שטח לחימה, ומבין שזה לא סתם מקרה", סיפר. "זה סימן הכי ברור שיש שסבא, שהיה רב קהילת הכורדים בממילא בירושלים, יחד עם סבתא שהייתה אשת חסד גדולה, שומרים עליי מלמעלה ומלווים אותי בכל צעד וצעד בתוך המלחמה הזאת".

ספר התורה נשאר עם לוחמי המילואים, שזכו לקרוא בו בשבת שובה, והוא צפוי להישאר עמם גם במהלך יום הכיפורים.

הלוחם חתם בבקשה לציבור: "תתפללו עלינו ועל כל החיילים שלנו. שיהיה לנו גמר חתימה טובה, ושכולם יחזרו הביתה לשלום".