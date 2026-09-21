Police officer among two injured in synagogue shooting in Belleville

אדם פתח בירי אמש (ראשון), בערב יום הכיפורים, לעבר בית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבאונטריו, קנדה.

שוטר שנכח במקום כדי לאבטח את תפילת יום הכיפורים נפצע, השיב באש לעבר היורה ופצע אותו אנושות.

עשרות מחברי הקהילה היהודית התכנסו לתפילה סמוך לשעה 19:00 שעון מקומי, כאשר לפתע נשמעו יריות. חבר הקהילה סיפר לעיתון "טורונטו סאן" כי הירי נמשך "לפחות שתיים-שלוש דקות". לדבריו, עשרות כדורים נורו וחדרו דרך החלונות אל חלל בית הכנסת.

יותר מ-15 קליעים חדרו דרך חלון הוויטראז' אל תוך חלל התפילה. חבר בקהילה עדכן כי השוטר שנורה נמצא במצב יציב וכי היורה במצב אנוש. "ההערכה היא שלא היו יורים נוספים", אמר.

אחד המתפללים שיבח את השוטר שאבטח את התפילה והשיב באש. "השוטר הזה הוא גיבור", כתב בהודעת טקסט בעת ששהה במטה המשטרה.

נשיא בית הכנסת, נורם ודום, תיאר בשיחה עם "קווינטה ניוז" המקומית את רגעי הירי. "התחלנו להכניס אנשים לבית הכנסת ואז שמענו את היריות הראשונות. זה היה בום, בום, בום, בום. ואז זה קרה שוב. כמה מאיתנו יצאו ללובי, ושם המשיכו היריות והן היו מאוד ברורות. צעקתי לכולם לרדת על הרצפה, וסגרנו את הדלתות לאולם".

לדבריו, הירי נמשך ולאחר מכן פגע גם בחלונות המבנה. "יש כרגע בערך 20 חורי כדורים בחלונות", סיפר.

ודום טען כי בית הכנסת היה יעד הירי. "הוא כיוון ליהודים בבית כנסת. זה מה שזה אומר. אתה לא הולך ברחוב ויקטוריה בטיול של יום ראשון עם רובה. הירי לא היה ליד בית הכנסת, הוא כוון לבית הכנסת ויש לנו את חורי הכדורים בחלונות כדי להוכיח זאת".

שגריר ישראל בקנדה, עידו מועד, הגדיר את הירי כאירוע טרור. "מדובר באירוע טרור בערב יום כיפור. בזכות אומץ הלב של המשטרה ניצלו חיים. עם זאת, חייבים לעשות הרבה יותר באופן מיידי כדי להגן על חיי קהילת יהודי קנדה", אמר.

ראש ממשלת קנדה מרק קרני התייחס אף הוא לאירוע: "אמש, במהלך הלילה הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, התרחש ירי בחזית בית הכנסת בני יעקב בבלוויל. קצין משטרה נפצע והקהילה מזועזעת". לדבריו, "היהודים חייבים להיות לשמור על אמונתם בבטחה. ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה כדי לסייע לאכיפת החוק להבטיח שהיורה ייתן דין וחשבון".