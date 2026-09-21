פרטים חדשים מחקירת הפיגוע הרצחני במעיין עין ריא בבנימין, שבו נרצח נתנאל (נתי) שקרון בן ה-48, מעלים כי המחבל קדרי סמארה, פעיל חמאס בן 37, עבר באזור המעיין כבר יממה לפני שביצע את הפיגוע.

לפי ממצאי החקירה, המחבל ניצל את העובדה שבערב יום הכיפורים מגיעים רבים לטבול במעיין הסמוך ליישוב נווה צוף. הוא הגיע למקום ברכב ופתח באש לעבר רכבו של שקרון, אב לשישה מהיישוב עלי זהב.

בנו הבכור, בן 16, שהיה עמו ברכב, לא נפגע.

במהלך הפיגוע היה באזור גשש מחטיבת בנימין שנסע ברכב ממוגן. הגשש הגיב בירי לעבר המחבל ופצע אותו. בכך מנע ממנו להמשיך בירי והציל את בנו של שקרון שהיה ברכב.

מהחקירה הראשונית עולה כי המחבל פעל לבדו לאורך כל הפיגוע. לאחר שנפצע נמלט מהזירה והגיע לקבלת טיפול במרפאה ברמאללה.

כוחות הביטחון פתחו במצוד אחריו, ולוחמי דובדבן שהגיעו למרפאה איתרו אותו כשהוא שוכב במיטה ועצרו אותו. ברשתות הפלסטיניות הופצו לאחר מכן תיעודים של הלוחמים סביב מיטתו.

לאחר הפיגוע פשטו כוחות צה"ל גם על העיירה בידו, שמצפון-מערב לירושלים, שבה מתגורר המחבל. לפי דיווחים פלסטיניים, הכוחות כיתרו מסגד ועצרו עשרות בני אדם. הפלסטינים טענו כי כ-50 בני אדם נעצרו והוחזקו באחד הבתים שעליו השתלטו הכוחות.

שקרון עבד כאנליסט מערכות מידע בחברת הכשרה חברה לביטוח. הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים. בנו הגדול, תלמיד כיתה י"א, הוא הבן שהיה עמו במעיין בזמן הפיגוע. בנו הצעיר בן ארבע.

מסע הלוויה ייצא הערב בשעה 22:30 מרחבת הגנים בישוב עלי זהב (רחוב אזמרגד) לבית העלמין בישוב.

ביישוב עלי זהב ספדו לו: "נתנאל היה איש חסד, עניו, צנוע ואהוב, בעל מסור למירב ואב מסור לששת ילדיו. משפחת שקרון היא משפחה שורשית וותיקה ביישוב, חלק בלתי נפרד מקהילת עלי זהב. כולנו עוטפים את מירב והילדים ונעמוד לצדם בשעה הקשה הזאת ובכל שיידרש. יהי זכרו ברוך".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר מבית המשפחה: "אנחנו באירוע קשה מאוד יחד עם כל עם ישראל. כואבים, עוטפים ומחבקים. נתנאל היה איש חסד, אדם עניו ואוהב אדם, איש משפחה מסור וחלק ממשפחה שורשית וותיקה בעלי זהב. הוא נרצח לאחר שסיים לטבול עם בנו לקראת יום הכיפורים. הלב נשבר. נחבק את מירב ואת ששת הילדים ונעמוד לצדם. הברברים האלו לעולם לא ישברו אותנו.

מכאן אני אומר קבל עם ועולם: לא תשברו לעולם את ההתיישבות בשומרון, לא תשברו את עם ישראל ואת מדינת ישראל. אנחנו נבנה את ארץ ישראל עוד יותר. אני מחזק ומחבק את חיילי צה"ל, לוחמי מג"ב, שוטרי משטרת ישראל, אנשי שב"כ וכל כוחות הביטחון במלחמתם בטרור. אני מצפה מממשלת ישראל ומהפיקוד הבכיר לעבור ממגננה להתקפה, לצאת למבצע בכל המרחב, לעבור בית בית, לאסוף נשק נשק ולהחזיר את המחסומים הביטחוניים. ערב יום הכיפורים אנחנו כואבים, אבל אנחנו לא נשברים. אלף מחבלים מתועבים כאלה לא ינצחו אותנו".

שעתיים בלבד לפני כניסת יום הכיפורים, במהלך דיון מצומצם שעסק במצב הביטחוני ביהודה ושומרון, העלה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את סוגיית עונש המוות למחבלים. בן גביר טען כי המקרה הנוכחי הוא הראשון שעומד בקריטריונים להפעלת החוק. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע עניין בסוגיה וביקש מנציגי צה"ל הבהרות באשר לאפשרות ליישמו במקרה הנוכחי.

הפצ"ר לא השתתף בדיון, ואילו נציגי צה"ל שנכחו בו מסרו כי מבחינתם אין מניעה. בעקבות הדברים הוחלט לכנס ישיבה מקצועית נוספת של הקבינט המצומצם, הפעם בהשתתפות הפצ"ר, לצורך בחינה מעמיקה של המשך הטיפול והאפשרות ליישום החוק.