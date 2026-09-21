גיל הלל, בן 44 מקיבוץ יזרעאל, נהרג במהלך טיול משפחתי בסלובניה, לאחר שניסה להציל את בנו בן ה-7 שנפל למי נהר. הילד נפצע, פונה במסוק לבית החולים וסובל משבר ברגל ומחבלות.

אחיו של גיל, בן, סיפר כי המשפחה טיילה לאורך קניון של אחד הנהרות כאשר הילד החליק. "הבן הקטן שלו החליק ונפל אל מי הנהר תוך שהוא נפגע בדרך מחבטות הסלעים", כתב. "גיל, בכוונה להציל את הילד, כנראה איבד אחיזה ונפל אל התהום. הבן נפצע ופונה במסוק אל בית החולים. הוא עם רגל שבורה וחבלות, אבל הוא יהיה בסדר".

האח סיפר כי גיל גדל במכמורת, סיים לימודי הנדסה חקלאית בטכניון והתמסר למשפחתו ולשלושת ילדיו.

"שלושת הילדים היו הדבר הכי חשוב בעיניו והוא השקיע בהם חלק עצום מהאנרגיות שלו, המון מחשבה, זמן וכל הכרוך בכך", כתב. "הוא תמיד היה נכון לקפוץ פיזית ולהציל מכל מצוקה. היה זריז וחזק, ללא פחד".

בהמשך נפרד מאחיו בכאב: "קשה לי להאמין שלא אשמע שוב את קול ההיגיון השקול והרגוע שלו מהצד השני של הטלפון, שלא אוכל לחבק אותו שוב בעוד מפגש משפחתי, שלא אשמע אותו מספר בגאווה על הילדים, על העבודה, או על פרויקט נוסף בקיבוץ. העולם התהפך עליי. עצוב לי מאוד והוא יחסר לי תמיד".

רותם, רעייתו של גיל, פרסמה את התמונה האחרונה שלהם יחד ונפרדה ממנו בפוסט כואב. "אנשים כותבים לי הודעות תנחומים ומציעים לעטוף אותי באהבה. אבל אני רוצה את החיבוק שלך. זה שאני נרגעת בתוכו והנשימה משתנה. אני מחכה שתצא מאיזה מחבוא והסרט הזה ייגמר. אני לא מוכנה עדיין לדבר עליך בזמן עבר. אתה הבית שלי. לאיזה בית אני אמורה לחזור?".

"אני לא יכולה לדמיין את החיים שלי בלעדיך", הוסיפה. "עשרים שנה שאתה העוגן שלי, כשהים סוער מסביבי ועכשיו מה אני אמורה לעשות? אני בכלל לא מרשה לעצמי להתאבל עליך כי יש ילד בן 7 שנלחם עכשיו כדי להבריא ועוד מעט אצטרך לספר לו שהחיבוק של אבא שגם הוא רוצה לא יגיע".

רותם חתמה: "הלוואי שיכולתי למחוק את היום הזה. אבל תודה על המזכרת שהשארת לי. אוהבת אותך ושמחה שאמרתי לך את זה בבוקר שקמתי לתוך החיבוק החם האחרון".