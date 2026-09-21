כמעט שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר: תפילת יום הכיפורים בכיכר החטופים קיבלה משמעות חדשה

כמעט שלוש שנים אחרי מתקפת 7 באוקטובר, תפילת יום הכיפורים בכיכר החטופים בתל אביב קיבלה השנה משמעות חדשה.

משפחות חטופים, משפחות שכולות, רבנים, אנשי ציבור וקהל ממגוון חלקי החברה הישראלית התכנסו במקום לתפילה משותפת.בשלוש השנים האחרונות הפכה הכיכר למקום מפגש בין דתיים לחילונים, בין מתפללים קבועים לבין מי שאינם נוהגים לפקוד בתי כנסת. במרכז התפילות עמדה התקווה להשבת החטופים.

השנה הוקדשה התפילה גם להודיה על שובם של החטופים ולזכרם של מי שלא זכו לשוב בחיים. המשתתפים התפללו לשלום החיילים, לרפואת הפצועים ולחיזוק החיבור בין חלקי החברה הישראלית.

לקראת ציון שלוש שנים ל-7 באוקטובר ביקשו יוזמי התפילה לחזור למקום שבו, לדבריהם, נוצר חיבור יוצא דופן בין חלקים שונים בעם, ולנסות לשמר את רוח הביחד גם לנוכח המחלוקות והפערים בחברה הישראלית.

מאחורי היוזמה עומדת קבוצת פעילים ואנשי ציבור, בהם מירה לשם, יזמית האירוע, מירב לשם גונן, הרב איתמר אלדר, ראש ישיבת אורות שאול ושותף ליוזמה, הרב תמיר גרנות, הרב דוד סתיו וארגון צהר.

לשם והרב אלדר מסרו: "אנחנו בתחושה עמוקה שההצלחה שלנו להתפלל ביחד בשנתיים האחרונות, תוך התגברות על השוני בדעות, באידאולוגיה ובהרגלי התפילה, תרמה להשבת החטופים, ואנו מתפללים שההצלחה גם השנה תביא ברכה לעם ישראל".