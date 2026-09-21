שעתיים לפני כניסת יום כיפור התקיים דיון מצומצם שעסק במצב הביטחוני ביהודה ושומרון, ובמהלכו העלה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את סוגיית עונש המוות למחבלים.

בן גביר טען בדיון כי המקרה הנוכחי הוא הראשון שעומד בקריטריונים להפעלת החוק.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע עניין בסוגיה וביקש לקבל מגורמי צה"ל תשובות באשר לאפשרות ליישם את החוק במקרה הנוכחי.

הפצ"ר לא השתתף בדיון. נציגי צה"ל שנכחו בו מסרו כי מבחינתם אין מניעה ליישום.

בעקבות הדברים הוחלט כי הקבינט המצומצם יקיים ישיבה מקצועית נוספת בנושא, הפעם בהשתתפות הפצ"ר, לצורך בחינת המשך הטיפול והיישום.

תיעוד הירי במעיין ללא קרדיט

בצה"ל פרסמו פרטים חדשים על המחבל שנלכד: מדובר בפעיל חמאס בן 37, תושב העיירה בידו שבהרי ירושלים. מחקירה ראשונית עולה כי המחבל פעל לבדו ללא שותפים בזירת הפיגוע עצמה, ואף ביצע סיור מקדים והסתובב באזור מעיין עין ריא (עין צוף) יום לפני ביצוע הרצח.

לאחר שירה בשוקרון, גשש של החטיבה המרחבית שהגיע לזירה פתח באש לעבר המחבל ופצע אותו. המחבל נמלט, אך בתום מצוד נרחב של כוחות הביטחון, הוא נלכד על ידי לוחמי יחידת דובדבן לאחר שמצא מסתור בבית חולים סמוך.