כוחות צה"ל פעלו במהלך יום הכיפורים בכמה מוקדים ברחבי יהודה ושומרון במסגרת פעילות לסיכול טרור.

בקבאטיה שבגזרת חטיבת מנשה עצרו לוחמי יחידת דובדבן שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי.

בכפר בידו שבגזרת חטיבת בנימין מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שרצח את נתנאל שוקרון הי"ד. במסגרת מבצע חטיבתי נוסף בכפר סרקו הכוחות כ-100 איתורים, תחקרו 90 חשודים ואיתרו רובה ציד.

בפעילות נוספת של יחידת דובדבן בבית עור א-תחתא איתרו הלוחמים מחרטה, שני כלי נשק מסוג קרלו ואמצעי לחימה נוספים.

בגזרת חטיבת מנשה פעלה גם סיירת צנחנים. הכוחות תחקרו חשודים, עצרו מבוקשים ואיתרו חומרים שיועדו לייצור חומרי נפץ.

במקביל, כוחות חטיבת אפרים פעלו בכפרים שבגזרתם ותחקרו יותר מ-80 חשודים.