בערב יום הכיפורים: השר בן גביר עלה להר הבית

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה להר הבית בערב יום הכיפורים והשתתף בתפילת מנחה יחד עם ראש ישיבת הר הבית הרב אלישע וולפסון, אברכי הישיבה ומתפללים נוספים.

במהלך התפילה פתחו בן גביר והמתפללים בשירת "שערי שמים פתח".

ביום הכיפורים עצמו נפתח הר הבית בשעה 6:30 ומאות יהודים עלו למקום. ישיבת הר הבית הכינה מחזורי תפילה מלאים שאושרו על ידי המשטרה וחולקו למתפללים.

את התפילה הוביל ראש ישיבת הר הבית, הרב אליהו ובר. על פי ישיבת הר הבית, יותר מ-200 בני אדם התפללו יחד במשך כארבע שעות. בסך הכל נרשמו במהלך יום הכיפורים 654 עליות להר הבית.

פעיל הר הבית ארנון סגל התייחס לתפילה ולשינוי ביחס להכנסת דפי תפילה להר. "מי שלא ראה מאות יהודים משתחווים הבוקר בהר הבית באמירת סדר העבודה לא ראה את גאולת ישראל המתקדמת בצעדי ענק", כתב.

לדבריו, "ביום הכיפורים בשנה שעברה עוכבו, נעצרו או הורחקו חמישים יהודים בגלל הכנסת דפי תפילה - והשנה המשטרה עצמה חילקה סידורים שהדפיסה ישיבת הר הבית. מתקדמים. שנת גאולה!".

הרב וולפסון בירך את בן גביר במהלך הביקור ואמר: "אנחנו כאן עם השר איתמר היקר שעושה פה באמת תיקון היסטורי עצום, מרגש ומשמח כל כך. כמה התפללנו ועכשיו הנה אנחנו זוכים. דברים גדולים עוד לפנינו. אנחנו מברכים אותך מאוד - תעשה ותצליח!".