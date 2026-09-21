לקראת הדיון בוועדת הבחירות המרכזית בבקשה לפסול את מפלגת רע"ם מהתמודדות לכנסת ה-26, פורום "בוחרים בחיים" של משפחות שכולות ונפגעי הטרור הגיש עתירה דחופה לבג"ץ נגד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג.

העתירה הוגשה לאחר שהשופט דחה את בקשת נציגי המשפחות להיות נוכחים באולם במהלך הדיון בבקשת הפסילה שהם עצמם יזמו והגישו.

הדיון בבקשת הפסילה של רע"ם צפוי להתקיים בוועדת הבחירות ביום רביעי הקרוב. בשל סמיכות המועד, ביקשו העותרים מבג"ץ לקיים דיון דחוף בנושא ולהורות על הקפאת הדיון בוועדה עד להכרעה בעתירה.

החלטתו של השופט סולברג שלא להתיר את כניסת ההורים השכולים לאולם נשענה, בין היתר, על מגבלת מקום, חשש מפני "התלהטות יצרים" וקריאות ביניים, וכן על הקביעה כי מידת קרבתן של המשפחות לתיק "אינה גבוהה יחסית" - מכיוון שהבקשה אינה עוסקת במעורבים הישירים בפיגועים שבהם נרצחו יקיריהן.

בעתירתן לבג"ץ תוקפות המשפחות השכולות את הנימוקים. הן טוענות כי מדובר בפגיעה קשה בעקרון השוויון ובהליך הוגן, כאשר נציגי מפלגת רע"ם יורשו לשבת באולם כבעלי דין, ואילו הן - שמילאו תצהירים, יזמו את ההליך ואספו במשך שנים חומרים ומחקרים בהיקף של כאלף עמודים על קשרים נטענים בין רע"ם לארגון חמאס - יושארו מחוץ לדלת. לגבי החשש מהפרעת הסדר, הבהירו בפורום כי הבקשה הייתה לנוכחות שקטה בלבד ובכפוף לכל הנחיות הביטחון.

מפורום "בוחרים בחיים" נמסר: "לא ייתכן שנציגי רע"ם יישבו בתוך האולם, ואילו המשפחות השכולות שהגישו את בקשת הפסילה יישארו בחוץ. קשה לקבל במיוחד את הקביעה שלפיה מידת הקרבה שלנו לעניין אינה גבוהה. יקירינו נרצחו בידי מחבלי חמאס, ובקשת הפסילה שהגשנו עוסקת בטענות לתמיכה באותו ארגון טרור. הקשר שלנו לדיון אינו תיאורטי - הוא נכתב בדם של המשפחות שלנו".