הלוויה של נתנאל יהונתן שקרון הי"ד on CSlive

נתנאל שקרון הי"ד, שנרצח בפיגוע הירי במעיין עין ריא סמוך לנווה צוף שבבנימין, יובא למנוחות בבית העלמין ביישובו עלי זהב.

מסע הלוויה ייצא הערב בשעה 22:30 מרחבת הגנים בישוב (רחוב אזמרגד) לעבר בית העלמין .

הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים. בנו הגדול, תלמיד כיתה י"א, הוא הבן שהיה עמו במעיין בזמן הפיגוע - ולא נפגע כלל. בנו הצעיר ביותר - בן ארבע.

מחקירת הפיגוע הרצחני עלה כי המחבל קדרי סמארה, פעיל חמאס בן 37, עבר באזור המעיין כבר יממה לפני שביצע את הפיגוע.

לפי ממצאי החקירה, המחבל ניצל את העובדה שבערב יום הכיפורים מגיעים רבים לטבול במעיין הסמוך ליישוב נווה צוף. הוא הגיע למקום ברכב ופתח באש לעבר רכבו של שקרון.

במהלך הפיגוע היה באזור גשש מחטיבת בנימין שנסע ברכב ממוגן. הגשש הגיב בירי לעבר המחבל ופצע אותו. בכך מנע ממנו להמשיך בירי והציל את בנו של שקרון שהיה ברכב.