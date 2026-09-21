השלטונות בדמשק פתחו בחקירה נרחבת בעקבות שורה של פיצוצים מסתוריים שפגעו במחסני נשק ובאתרים צבאיים ברחבי סוריה בתקופה האחרונה.

גורם סורי המקורב לשלטון אישר בשיחה עם "כאן חדשות" כי במסגרת החקירה נבדקת גם האפשרות של מעורבות ישראלית בתקריות, אף על פי שבשלב זה לא הוטלה האשמה פומבית או רשמית על ירושלים.

האירוע האחרון בסדרה התרחש הלילה (שני), כאשר פיצוץ אדיר הרעיד מחסן נשק של הצבא הסורי מדרום לעיר חלב בצפון המדינה.

עוצמת הפיצוץ הובילה לסדרת פיצוצי משנה שנראו ממרחק רב, וגרמה לטילים שהיו מאוחסנים במקום להתעופף באוויר. בתקרית זו דווח על מספר פצועים.

האירוע בחלב הוא הפיצוץ השלישי במספר בתוך פחות משבועיים בלבד. בימים האחרונים נהרגו יותר מעשרה חיילים סורים בפיצוץ קטלני באתר צבאי באזור דיר א-זור שבמזרח המדינה, ולפני פחות משבועיים התפוצץ מחסן נשק נוסף סמוך לאידליב שבצפון-מערב סוריה, אירוע שגרם אף הוא להרוגים ולפצועים רבים.

משרד ההגנה הסורי הוציא הודעה רשמית שבה נמסר כי נסיבות האירועים נבדקות לעומק, וכי תוצאות החקירה יפורסמו לציבור בקרוב.

יצוין כי בעבר לא היססו בדמשק להאשים את ישראל באופן גלוי. לפני כחודש, כאשר הותקף בסיס חיל האוויר א-דוהור בצפון-מערב סוריה כדי לסכל ניסיון התבססות טורקית במקום, האשימו השלטונות את ישראל באופן רשמי.