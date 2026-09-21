חרף הניסיונות של ממשל טראמפ להגביל את גישתם של גופי תקשורת לבית הלבן, המשבר התקשורתי והמשפטי בוושינגטון מחריף ומגיע לשיא חדש.

חמש רשתות הטלוויזיה הגדולות בארצות הברית, ABC, CBS, CNN, NBC ופוקס ניוז - הודיעו על השבתת עבודת ה'פול' המלווה את הנשיא לכל מקום, לאחר שסירבו להעמיד צוות צילום חלופי במקומה של רשת CNN.

במקביל, שלושת גופי התקשורת שנחסמו - CNN, פוליטיקו ורשת MS NOW (לשעבר MSNBC), הגישו עתירה משפטית תקדימית נגד הממשל.

הצעד החריג של הרשתות מגיע בתגובה להודעתו של הנשיא דונלד טראמפ בסוף השבוע, שבה אסר באופן מיידי על כניסתם של שלושת גופי התקשורת לבית הלבן בטענה כי הם מפיצים "פייק ניוז" הפוגע בביטחון הלאומי.

עקב כך, הוסרה CNN משיוכה המתוכנן לניהול פול הצילום המשותף של הנשיא במסעו לניו יורק לרגל עצרת האו"ם. בתגובה, הודיעו כלל הרשתות כי לא ישלחו צוות חליפי, נתון המוביל לכך שאירועיו של הנשיא לא יזכו לסיקור הווידאו המשותף והמסורתי המועבר לכלל כלי התקשורת.

במישור המשפטי, הודיעו שלוש הרשתות כי פנו לבית המשפט על מנת להגן על זכויותיהם המוגנות תחת התיקון הראשון לחוקה האמריקנית.

כלי התקשורת מביעים מחאה על כך שתעודות העיתונאי שלהם נשללו ללא הודעה מוקדמת או הליך מסודר, רק בשל עמדת הממשל המסתייגת מהאופן שבו הם מסקרים את פעילותו. לדבריהם, "החלטת הממשל מהווה תקדים מסוכן המאיים על חופש העיתונות ועל יכולתו של הציבור לקבל דיווח עצמאי ונטול התערבות שלטונית".

מנגד, הנשיא טראמפ אינו חוזר בו וממשיך לתקוף בחריפות את כלי התקשורת. בהודעה שפרסם ברשת Truth Social טען הנשיא כי הבית הלבן אינו תוקף את העיתונות החופשית. "הבית הלבן יוזם מתקפה על הפייק ניוז, דבר שצמח כמו סרטן בארצות הברית האהובה שלנו. זה מושחת, מכוון, נפוץ, מתואם לחלוטין ויצא משליטה - זהו איום על הביטחון הלאומי שלנו וחייב להיפסק עכשיו".