תקרית מקוממת נרשמה היום (שני) באולימפיאדת השחמט המתקיימת בסמרקנד שבאוזבקיסטן: נבחרות הגברים והנשים של ישראל ספגו הפסדים טכניים כפולים בתוצאה 4:0, לאחר שהתאחדות השחמט הבינלאומית (פיד"ה) חזרה בה מהבטחותיה להתאים את מועדי המשחקים לצאת יום הכיפורים.

מקור הסערה נעוץ כבר בחודש ינואר האחרון, אז פנו ראשי איגוד השחמט הישראלי לפיד"ה לאחר שזיהו כי לוח התחרויות מצטלב עם יום הכיפורים. באיגוד קיבלו התחייבות בכתב מהארגון הבינלאומי, לפיה המשחקים של ישראל בערב החג יוקדמו ויסתיימו לפני כניסתו, ואילו אלו המתוכננים ליום הכיפורים עצמו יידחו ויחלו רק לאחר צאתו.

אלא שבפועל, פיד"ה נמנעה מסיבות פנימיות מלתקן את תקנון התחרות, ובמקום זאת בחרה להשאיר את הזזת המשחקים לנכונות הנבחרות היריבות. בערב החג נבחרות קולומביה וסינגפור הפגינו רוח ספורטיבית יוצאת דופן והסכימו להקדים את פתיחת המפגשים.

עם זאת במפגשים של נבחרת הגברים מול הולנד ושל נבחרת הנשים מול בולגריה, המהלך נתקל בקשיים. לפי טענות האיגוד הישראלי, הנבחרת ההולנדית אמנם הסכימה להזזת המשחק אך המהלך נחסם תפעולית, בעוד שהנבחרת הבולגרית סירבה באופן אקטיבי להתחשב בבקשה.

האיגוד הבינלאומי, במקום לכפות את ההסכם המוקדם שחתם מול ישראל, בחרה להעניק להולנד ולבולגריה ניצחון טכני מלא בשיעור 0:4, בעקבות החלטת הישראלים לא להתייצב ולשמור על קדושת החג.

יו"ר איגוד השחמט הישראלי, ד"ר צביקה ברקאי, לא הסתיר את זעמו: "אנחנו כועסים מאוד שפיד"ה לא עמדה בהתחייבויות שנתנה. במקום לרשום זאת בתקנון התחרות, הם תכננו לדבר עם הנבחרות שיוגרלו כי לא רצו לייצר שיח ועניין סביב האירוע, ובפועל לא עשו כמעט כלום. הסינגפורים והקולומביאנים גילו רוח ספורטיבית ואנחנו אסירי תודה להם, אך מול פיד"ה - שהפרה מערכת יחסים מצוינת של שנים - התכזבנו קשות".

מנכ"ל האיגוד, גיל בורוחובסקי, הבהיר כי העונש הטכני יפגע באופן קשה בדירוג הנבחרות שהציגו עד כה כושר מצוין והיו בדרכן להתברג באזור המקום ה-15 בעולם. "פיד"ה לא עשתה כלום כדי לצמצם את הנזק שגרמה. יכלו לפחות לנסות למנוע רישום של 0:4. נשקול את צעדינו - זה לא יעבור בשתיקה".

באיגוד כבר מבהירים כי בכוונתם לבחון הליכים משפטיים ודרישת פיצוי כספי ומקצועי מפיד"ה עם תום המשחקים.