"אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם. אנחנו משחקים נגד ישראל, אנחנו לא משחקים עם ישראל", כך אמר מאמן נבחרת אירלנד הכדורגל, היימיר הלגרימסון האיסלנדי, רגע לפני שנבחרתו נפגשת פעמיים עם נבחרת ישראל במסגרת ליגת האומות.

בנבחרת הישראלית חיכו לצאת יום כיפור כדי לתקוף את המאמן האיסלנדי על דבריו החוזרים ונשנים בגנות ישראל, כשאמרו כי מדובר ב"אמירה עלובה".

"הצלחנו לתרום לעולם בהמון תחומים, כולל מספר מרשים של פרסי נובל. לצערנו, טרם מצאנו תרופה לטיפשות, בורות וצביעות כפי שהפגין מאמן נבחרת אירלנד. אנחנו לא משחקים עם בורות, צביעות וטיפשות, אלא נגד מי שמייצג אותם כמאמן", הגיבו בהתאחדות הכדורגל הישראלית.

הדברים של מאמן נבחרת אירלנד הגיעו כשברקע איומים ומחאות רבות של פעילים פרו-ערבים ואנטישמיים בדבר ביטול קיום צמד המשחקים מול הנבחרת הישראלית, דבר שלבסוף עלה להצבעה באירלנד והוחלט ברוב גדול לקיים את המשחקים נגד ישראל מחשש לסנקציות שיוטלו על אירלנד באם לא יעשו כן.

כך או כך, בשל האיבה של אירלנד ואוהדיה ומחשש לשלומם של השחקנים ואנשי הצוות הישראליים, הוחלט כי המשחק של ישראל שיתקיים בהונגריה ייערך ללא קהל אירי וכמוהו גם המשחק השני, אותו תארח אירלנד מחוץ לארצה, יתקיים במגרש נייטרלי וללא קהל שתי הנבחרות.