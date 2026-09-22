ראש מועצת שומרון יוסי דגן סופד לנתנאל שקרון הי"ד | צילום: חיים סנאו

ראש מועצת שומרון יוסי דגן ספד לנתנאל שקרון הי"ד במהלך מסע ההלוויה בבית העלמין בעלי זהב.

"אחינו הקדוש נתי שקרון, אין יהודי שלא חשב עליך היום כשהזכרנו את עשרת הרוגי מלכות. נרצחת כאן בארץ ישראל, במדינה שלנו, בשל היותך יהודי גאה שמטייל בארצו", פתח דגן את הספדו.

הוא הוסיף "בערב היום הקדוש עלית בסערה השמימה אחרי טבילה במעיין ליום הקדוש. כזה היית, דבוק במסורת אבותיך, תמיד בחיוך, בשמחה, במנהגים מבית אבא שהנחלת בבית הכנסת הספרדי שהיית ממייסדיו. מלא רוח של מסורת, של קדושה, של אהבת הקב"ה, אהבת עם ישראל, אהבת הארץ, אהבת השומרון, אבא למופת, איש משפחה וקהילה. עניו, שקט, מאיר פנים, מתנדב, כולך אור וטוב".

ראש המועצה הזכיר כי "גם בשניות האחרונות לחייך הצלת את חיי בנך יואב הגיבור. אמרת לו לרוץ ולהציל את עצמו. יואב, אני מבקש להגיד לך: אתה גיבור אמיתי. אבא גאה בך. בזה ששמעת לאבא, הצלת גם את החיים שלך וכנראה גם את החיים של כל אלה שהיו במעיין. גם בשניות האחרונות לחייו נתי הציל חיים".

הוא פנה למשפחה ואמר "מרב היקרה, הילדים וכל המשפחה, אנחנו מבטיחים לכם כולנו, תמיד נחבק אתכם, לא נעזוב אתכם, תמיד נהיה איתכם. נמשיך בדרכו של אבא ובמורשת שהשארתם פה. נהיה איתכם תמיד ונתחזק ביחד בעזרת השם".

את ההספד סיים בפנייה לממשלה. "כל עם ישראל מצפה ודורש מהממשלה תשובות חזקות ומהדהדות יותר. אנחנו מצפים מהממשלה להורות לצאת למבצע צבאי משמעותי, להחזיר את המחסומים לאזור, לצאת למבצע לאיסוף כלי הנשק. עם ישראל מצפה מהממשלה אחרי הרצח המתועב הזה לשינוי גישה. לטפל בכל התשתית, הכפר בידו, האימאם שמסית בכל יום שישי. אנחנו מצפים מממשלת ישראל לגבות מחיר גם בקרקע. זו הארץ שלנו".