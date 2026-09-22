אלמנתו של נתנאל שקרון הי"ד נפרדת בכאב | וידאו: חיים סנאו

מירב, אלמנתו של נתנאל שקרון הי"ד שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים סמוך לנווה צוף, ספדה לו בדמעות במהלך מסע ההלוויה.

"נתי היה איש משפחה בכל רמ"ח איבריו. הוא היה עסוק תמיד בכיבוד הורים. כשהוריו נפטרו הוא הקפיד לבקר את ההורים שלי. הוא תמיד אמר 'אין לי הורים לכבד, אז אנחנו נכבד את ההורים שלך'. כזה רגיש ושותף", פתחה את הספדה.

היא שחזרה את האירועים שקדמו לרצח. "בערב יום כיפור יצאתי להורים שלי עם הילדים לאחל להם גמר חתימה טובה, ונתי שיכנע את הילדים לבוא. כשהייתי ברכב נתי רץ אליי ואמר לי 'זה צפוף, אני אסע עכשיו לטבול ואחרי האוכל ותפילת מנחה נצא כולנו' - כדי שהוא יספיק לסיים לבשל".

האלמנה גם התייחסה לרגעיו האחרונים. "בשנייה האחרונה הוא הזהיר את יואב. תודה נתי על הגבורה שלך ושראית את יואב".

מירב המשיכה וסיפרה על דמותו הייחודית. "הוא היה מעורב בכל הדברים של הילדים. תמיד חשב איך הוא יכול לעזור.בשבוע הבא היינו צריכים לטוס לחו"ל והמטרה שלו בטיול הייתה שנתגבש ונהיה ביחד. הוא תכנן את הטיול לפרטי פרטים וארז סוכה ואוכל וכדי שהכול יצא לפועל בצורה הטובה ביותר. המשפחה הייתה כל עולמו. הוא רצה לחבר את כולם, לשמור על המשפחה. לצערנו נלקח מאיתנו גיבור ונצטרך להתמודד עם המצב החדש. נתי שלי, אני אשתדל לשמור על המשפחה", הוסיפה.

"הוא היה אדם שקט וצנוע, חכם, שפועל בשיקול דעת. איש חסד שדואג ותומך במי שזקוק לעזרה. איש תם ופשוט. לאט לאט אני מבינה את הגיבור שהיה", סיימה מירב את הספדה.