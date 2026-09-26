עם ימים חמימים וערבים קייציים-סתוויים שצפויים בחול המועד, הסוכה והחצר הן המקום הטבעי לארוחה, והשיפודים הרגילים מקבלים הפעם טיסה ישירה לסיאול.

נתחי פרגית או חזה עוף מושחלים לסירוגין עם פלפלים אדומים, ירוקים וצהובים, נצלים על גריל חם ופוגשים רוטב קוריאני ביתי של אגס מקורמל, שום, ג'ינג'ר, סויה וממרח הפלפל החריף גוצ'וג'אנג.

הנה עוד מתכון של מחלקת התזונה של Kuppersbusch ו-Teka, שמביא למנגל של חול המועד צבע, חריפות עדינה והרבה אופי.

מצרכים לרוטב:

שמן זית

3 שיני שום

אגס אחד

2 כפות סוכר חום

כף שמן שומשום

כף ממרח פלפל קוריאני גוצ'וג'אנג

2 גרם ג'ינג'ר טרי

80 מ"ל רוטב סויה

פלפל שחור



מצרכים לשיפודים:

נתחי פרגית או חזה עוף

מלח

פלפל שחור

2 פלפלים אדומים

2 פלפלים ירוקים

2 פלפלים צהובים

2 כפות שמן זית



מצרכים נוספים להגשה:

שומשום

בצל ירוק

לימון

אופן ההכנה:

1. קוצצים את השום דק, מקלפים את האגס ומגררים אותו.

2. מחממים מעט שמן זית בסיר קטן ומטגנים את השום בעדינות. מוסיפים את האגס המגורר ואת הסוכר החום ומבשלים עד שהתערובת מתחילה להתקרמל.

3. מוסיפים שמן שומשום, גוצ'וג'אנג (קיים בישראל בכשרות OK), ג'ינג'ר, רוטב סויה ופלפל שחור. מבשלים על אש נמוכה כ-5 דקות, עד שהרוטב מסמיך מעט, ומסירים מהאש.

4. חותכים את העוף ואת הפלפלים לקוביות בגודל דומה, כדי שייצלו באופן אחיד.

5. מתבלים את העוף במלח ובפלפל ומשחילים על שיפודים לסירוגין עם קוביות הפלפלים.

6. מברישים במעט שמן זית וצולים על גריל חם משני הצדדים, עד שהעוף עשוי היטב ומקבל סימני חריכה.

7. מברישים ברוטב הקוריאני או מגישים אותו לצד השיפודים, עם פלחי לימון, ומפזרים מעל שומשום ובצל ירוק פרוס.



המתכון פותח במחלקת התזונה של מותגי מוצרי החשמל Kuppersbusch ו-Teka, שמלווה את מוצרי המטבח של החברה במתכונים יצירתיים לבישול ביתי ולאירוח. מתכונים נוספים בסדרת "על האש" של חול המועד, לצד מתכונים יצירתיים רבים אחרים, תוכלו למצוא בעמוד הפייסבוק של החברה.

ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית במסעדת מיוקה המהודרת בממילא ירושלים, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.