בנו של נתנאל שקרון ספד: "אבא תודה שהצלת את החיים שלי" (צילום: חיים סנאו)

יואב, בנו של נתנאל שקרון הי"ד שניצל מירי המחבל שרצח את אביו, ספד וביקש להודות לאב על שהציל את חייו.

"אבא אני רוצה להגיד תודה. תודה על השנים ביחד. תודה על שצעקת לי בפיגוע וברחתי. תודה שהצלת את החיים שלי. אני רוצה להודות גם לה' שניצלתי. אני רוצה להגיד גם למשפחה, לאמא ולאחים שנמשיך להיות ביחד", אמר הבן בהספדו.

בנותיו של נתנאל שקרון נפרדות בכאב | צילום: חיים סנאו

טליה, בתו של נתנאל הי"ד, נפרדה בבכי: "אתמול הצעת לי לבוא איתך ועם יואב למעיין לפני יום כיפור. החלטתי שלא להצטרף אליכם. נשארתי בבית עם אמא והבנות. קיבלתי הודעה באחד הערוצים על חשד לפיגוע באזור נווה צוף. בהתחלה לא התחבר לי כלום, אבל אחרי שראיתי סרטון מהמעיין, ישר זיהיתי שזה המקום שהלכתם אליו. מיד רצתי לאמא ואמרתי לה. היא ניסתה להתקשר וכבר לא עניתם. אבא, מהרגע הזה החיים השתנו".

"במהלך כל יום כיפור חשבתי הרבה מה למדתי ממך. היית כל כך טוב, למדתי ממך כיבוד הורים, את חשיבות המשפחה והדאגה שתמיד נהיה ביחד. דאגת למסורות שלנו. תודה שלימדת אותי כל כך הרבה לאורך כל הדרך ואני אשתדל להמשיך אותה", הוסיפה הבת.