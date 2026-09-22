תיעוד הירי במעיין ללא קרדיט

נחמיה חזן, תושב בית אריה, הגיע עם חבר למעיין עין ריא הסמוך לנווה צוף לטבילה לקראת יום הכיפורים, ולא שיער שיהיה עד לפיגוע בו נרצח נתנאל שקרון הי"ד.

בשיחה עם ערוץ 7 הוא משחזר את רגעי האימה בהם הבינו שמחבל הגיע לכניסה למעיין. "באתי עם חבר לטבול במעיין. היו שם עוד אנשים - שלארבעה מהם היו כלי נשק. לאחר חצי שעה בערך, כל בעלי הנשק, עזבו את המקום".

כעבור דקות ספורות השקט במקום נקטע. "חמש דקות לאחר מכן, פתאום שמענו פיצוצים חזקים. ברגע הראשון לא הבנתי במה מדובר. חשבתי שזה נפצים, משהו כמו בחתונות, אבל זה היה כל כך קרוב".

חזן הביט לשמיים בניסיון להבין את מקור הרעש ואז הבחין בג'יפ צבאי שנסע באזור ועצר בפתאומיות. "ראיתי ג'יפ צבאי שבמקרה סייר על הציר בולם. חייל רץ החוצה עם נשק שלוף. הבנתי שמדובר בפיגוע. לא ידענו איפה המחבל נמצא ולאיפה הקליעים עפים. כולנו הסתתרנו".

גם לאחר שהירי הסתיים, חוסר הוודאות נמשך. "היה המון בלבול. ידענו שהמחבל לא נתפס, שהוא ברח ושהוא עדיין נמצא באזור. פשוט רצינו לברוח משם".

לדבריו, רק בהמשך הצליח להבין טוב יותר את השתלשלות האירועים. "המחבל הגיע לאיש שנרצח ממש בכניסה למעיין. הוא בעצם בא לכיוון שלנו, הוא רצה להגיע למעיין, אבל בגלל שראה את הנרצח הוא פנה אליו קודם. החייל שמע את היריות ומיד רץ לכיוון".

הוא מדגיש כי "אם החייל לא היה שם - המחבל היה מגיע אלינו. היינו שם בין עשרה לחמישה עשר חבר'ה בלי נשק ולא היה לאן לברוח".

חזן וחברו ישבו בנקודה חשופה במיוחד. "ישבנו בסככה במקום שהכי חשוף למחבל. מהכניסה למעיין הוא יכול היה לראות אותנו. הוא פשוט פגע במי שהיה הכי קרוב אליו לפני שנכנס למעיין - וקולות הירי הסגירו אותו".

באותן דקות צילם חזן סרטון מזירת האירוע, שהופץ לאחר מכן ברשתות החברתיות. הוא מספר כי מאחורי הצילום עמדה תחושה קשה שאין לנוכחים דרך ממשית להימלט. במקביל התקשר למשטרה. "דיווחתי על האירוע וביקשתי שיבואו מהר להציל אותנו. כשהירי נעצר הבנתי שכנראה יש חייל ושאיכשהו זה כבר פחות מסוכן, שהמחבל כבר לא יגיע אלינו".

כעבור מספר דקות החלו להגיע למקום כוחות רבים, והנוכחים יצאו בהדרגה ממקומות המסתור. אז גם החל חזן להבין את חומרת התוצאה. "הדבר הראשון ששמעתי הוא שיש פצוע. בהתחלה הבנתי שמדובר בפצוע ברגל, ואז הבנתי שמדובר בפצוע קשה מאוד. ראיתי את הילד של הנרצח. לצערי הוא ישב בצד ובכה. לא הבנו מה קורה וחשבנו שהוא נפגע חרדה. כשהגיעו מד"א מיד הפניתי אותם אליו וקראתי להם שיבואו לילד".