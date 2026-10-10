רשת קפה גרג מחזירה לתפריט את "הכריך של רוני", שהוכן על פי המתכון האישי של סמ"ר רוני אשל ז"ל, התצפיתנית שנפלה במוצב נחל עוז במתקפת חמאס ב־7 באוקטובר.

מאחורי הכריך, שיוגש שוב בסניפי הרשת עד סוף החודש, עומד סיפור משפחתי על אהבתה של רוני לבישול ועל הדרך שבה בחרו הוריה להנציח אותה.

רוני שירתה כתצפיתנית בגדוד 414 ונפלה לצד רבות מחברותיה במוצב נחל עוז. לאחר נפילתה סיפרו הוריה, אייל ושרון אשל, על אהבתה לאוכל ולבישול, ופרסמו בעמוד ההנצחה שלה גם את המתכון לכריך שנהגה להכין לעצמה ולבני משפחתה.

המתכון הגיע לאנשי רשת קפה גרג, ובמרץ 2024 החליטה הרשת לשלב אותו כמנת ספיישל בתפריט. הכריך, המבוסס על חלת בריוש, גבינת שמנת, עגבנייה, אבוקדו וביצת עין, הוגש לצד סיפורה של רוני.

כעת, שלוש שנים לאחר נפילתה, החליטה הרשת להחזיר את המנה לתפריט עד 30 באוקטובר.

אביה של רוני, אייל אשל, מספר כי היוזמה הגיעה גם לבתים רבים ברחבי הארץ, שבהם החלו משפחות להכין בעצמן את הכריך של בתו. "הכריך של רוני הפך ללהיט בתפריט של קפה גרג והפך למבוקש מאוד", הוא אומר. "בנוסף, הורים רבים מתקשרים אליי ומספרים לי שבעקבות הפרסום של גרג הם מכינים לילדים שלהם את כריך רוני, וזה מחמם את הלב".

לדבריו, החזרת המנה לתפריט נועדה להמשיך ולהזכיר את רוני דרך אחד הדברים שאהבה לעשות בחייה.

"החזרת המנה לתפריט מבקשת להפוך שוב את סיפור ההנצחה של רוני לחלק מהחיים עצמם, לא רק לזכור אותה, אלא להנכיח את מי שהייתה, את אהבתה לאוכל, למשפחה ולשמחת החיים", אומר אשל.

המתכון המקורי של רוני פשוט להכנה: מטגנים פרוסת חלה בשמן זית, מורחים עליה גבינת שמנת, מוסיפים פרוסות דקות של עגבנייה ואבוקדו בתיבול לימון ומלח, ומעליהם מניחים ביצת עין שטוגנה בחמאה. לסיום מוסיפים מלח ופלפל גרוס, ואפשר לקשט בבצל ירוק. את הכריך, כך לפי המתכון שפרסמה המשפחה, מגישים על צלחת לבנה גדולה. הכריך המחודש יהיה זמין בסניפי רשת קפה גרג עד 30 באוקטובר, כחלק מיוזמת ההנצחה של רוני אשל ז"ל.

סמל רוני אשל צילום: דובר צה"ל

המתכון להכנת הכריך של רוני אשל ז"ל: