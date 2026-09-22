מערכת הביטחון הישראלית גיבשה חוות דעת מקצועית חדשה שנמסרה לדרג המדיני, ובה המלצה חד-משמעית להגדיל את סד"כ הצוללות המבצעי של חיל הים ל-8 צוללות במקביל, כך דיווח הכתב דורון קדוש בגלי צה"ל.

מדובר בשינוי תפיסתי משמעותי: לא עוד החלפה של צוללות ישנות בחדשות תוך שמירה על המכסה הקיימת, אלא הגדלה נטו של הצי הישראלי, המונה כיום 5 צוללות מבצעיות וצפוי לגדול ל-6 עם הגעתה הקרובה של הצוללת השישית.

המפנה בעמדת מערכת הביטחון נובע ממעקב הדוק אחר מהלך ההתעצמות הנרחב של חיל הים הטורקי בשנים האחרונות. טורקיה מחזיקה כיום ב-14 צוללות מבצעיות מתקדמות מתוצרת גרמניה - מתוצרת דומה לזו של הצוללות הישראליות - וצפויה להרחיב את הצי שלה ל-18 צוללות בשנים הקרובות. לצד האיום הטורקי הגובר, השינוי בעמדה הביטחונית מושפע גם מהמציאות האזורית החדשה ומהלקחים המבצעיים שלפי אירועי 7 באוקטובר.

סוגיית סד"כ הצוללות נחשבת לרגישה במיוחד בישראל, בין היתר על רקע ממצאי ועדת החקירה הממלכתית בפרשת הצוללות, שקבעה בעבר כי לא בוצעה עבודת מטה מקצועית וסדורה בסוגיית היקף הצי הנדרש. בעוד שבמסגרת הוויכוח הפנימי בעבר סברה מערכת הביטחון כי די ב-5 או 6 צוללות, כעת מגובשת עמדה רשמית ומודרנית התומכת בצי מורחב.

עלותה של כל צוללת נאמדת בכמיליארד אירו. בחוזה הרכש האחרון שנחתם מול גרמניה שמורה לישראל אופציית רכישה לצוללת שביעית במחיר המקורי - אופציה שטרם מומשה. המלצת מערכת הביטחון היא לנצל אופציה זו בהקדם כדי למנוע את עליית המחירים הצפויה, ובהמשך לצאת למהלך רכש של צוללת שמינית. גורמים בכירים מבהירים כי בשל הבחירות הקרובות המהלך המקיף לא יקודם מיידית, אך בכוונת מערכת הביטחון להציגו ולדחוף למימושו באופן סדור מול הממשלה שתיבחר.