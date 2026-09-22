ג'ייסון איטון, תושב ורמונט, הורשע בבית המשפט בניסיון רצח לאחר שירה לעברם של שלושה סטודנטים ערבים.

התקרית אירעה לפני כשלוש שנים, כאשר איטון, בן 51, פתח בחודש נובמבר 2023 ירי לעבר הישאם עווארטני, תחסין עלי-אחמד וקינאן עבד אל-חמיד סמוך לאוניברסיטת ורמונט.

כתוצאה מהירי נותר עווארטני משותק בפלג גופו התחתון, בעוד שני הסטודנטים האחרים נפצעו מהירי. זמן קצר לאחר הירי נעצר איטון, והואשם בניסיון רצח של שלושת הסטודנטים.

במהלך המשפט טענו עורכי דינו של איטון לחוסר שפיות, ואמרו כי "הוא האמין ששמע הוראות מה-CIA ומהמוסד דרך הרדיו לירות במישהו". הם גם טענו כי מצבו הנפשי של איטון הידרדר והוביל אותו להתקף פסיכוטי, לאחר שאיבד את עבודתו באיגוד אשראי שבועות ספורים לפני האירוע.

עורך דינו של איטון, ג'ושוע או'הרה, אמר בבית המשפט כי "הוא האמין שקיבל הוראה לעשות זאת מסוכנות ממשלתית או מאלוהים". איטון עצמו לא הכחיש כי ירה לעבור הסטודנטים, אך טען כי שמע את ההוראות מהמוסד דרך הרדיו.

במהלך המשפט נשמעו עדויות מטעם הסטודנטים שנפגעו וכן מצד פסיכיאטרים שהוזמנו להעיד האם איטון אכן סובל מאי שפיות.

בסופו של דבר החליט חבר המושבעים להרשיע אותו בניסיון רצח של הסטודנטים, וכעת ממתינים לגזר הדין של השופט. העונש המקסימלי על ניסיון הרצח הוא מאסר עולם.