נתי אהובי, נתי אני אוהב אותך, נתי אני אוהב אותך אהבת נפש, נתי כולם אוהבים אותך.

זכיתי, נתי, זכיתי.. זכיתי להיות חבר שלך 30 שנה. עוד מישיבת ההסדר במעלות - כמה אהבת את הישיבה, את הרבנים, את הרב ויצמן. איזה קשר מיוחד היה לך עם הרב ויצן. הלב שלך היה תמיד פתוח אליהם.

זכינו לשרת ביחד בחטיבת הצנחנים ובתקופה לא קצרה לשמור על האבות אברהם יצחק ויעקב בחברון. ידעת בחוכמתך ללמד את כולם ולא הספיק לך ללמד רק בארץ אז אמרת לי: בוא ניסע ונלמד גם בגולה. כזה היית, חושב בגדול.

נסענו ביחד לשליחות בכולל 'תורה מציון' בשיקאגו. מהרגע הראשון כולם אהבו אותך, כולם רצו להיות בקרבתך, היית איש אמת וכולם רצו להידבק בך. גם אחרי שהתחתנת עם מירב מצאנו זמן לטייל 2 הזוגות ביחד בדרום אמריקה.

נתי, איתך הכל רגוע, נתי, איתך הכל שלו. היית משרה עליי רוגע, "שמוליק, מה אתה ממהר? הכל יהיה בסדר".

דברי התורה שלך והשיעורים שהעברת היו מלאי עומק ודיוק. ידעת להגיד אותם ולהתאים אותם לנוכחים בצורה הכי טובה שיש. כל כך אהבתי לשמוע אותך.

נתי, כמה אהבת את אבא שלך ואת אמא שלך. ראיתי את זה בכל פעם שבאתי איתך להורים בנהריה או בכל פעם ששיתפת במחשבות על ההורים שלך.

איזה כיבוד הורים היה לך. הסבלנות, העדינות שלך. איזה קשר חזק יש לך עם האחים שלך, הם כל כך אוהבים אותך. היית אבא אוהב ודואג, ביחד עם מירב הקמתם משפחה לתפארת. הילדים שלך פייטרים ואוהבים מים כמוך. המים שכל כך מתאימים לך, לאישיות הזורמת, העמוקה, השמחה.

כל קיץ אנחנו מטיילים ביחד וכל כך כיף לטייל איתכם. נתי שקרון האיש והאגדה, ענק בגשמיות וענק ברוחניות. כמה הלב שלך היה פתוח ומכיל, איזו רגישות היתה לך. אתה המגדלור של כולנו.

עשית תמיד מה שנכון, לא הזיז לך מה אמרו, או מה יגידו.. חיית חיים מלאים. אהבת כל כך את הפירוש של רש"י על אברהם אבינו.

"אברהם בא בימים", הייתי מצטט את שיעור המוסר של הרב ויצמן: אברהם בא בימים, אומר רש"י: בא עם הימים, לוקח כל יום איתו ליום המיתה, הימים של אברהם אבינו היו מלאים ואמיתיים.

כך בדיוק היו החיים שלך שלמים ומלאים.

אברהם אבינו פתח אתמול את גן עדן ואסף אותך אליו, עם רבי צדוק שכל כך אהבת וההורים המדהימים שלך. זה בדיוק אתה אחי היקר, היית הכי אמיתי הכי נכון, הכי מדוייק שיש. השנה בקריאת בעשרת הרוגי מלכות זה כבר היה נשמעת אחרת. נתי אני אוהב אותך. נתי אני אוהב אותך...כולם אוהבים אותך..

"עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו ובבן הנעקד ישבית מדיננו, ובזכות התם יוציא איום לצדק דיננו, כי קדוש היום לאדוננו.."