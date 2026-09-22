משטרת מחוז דורהאם שבקנדה עצרה את אלכסנדר פרפיט, צעיר בן 19 מהעיר וויטבי, בחשד לפרסום איומים ממניע של שנאה.

המעצר בוצע בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל מגורמי אכיפת החוק, ולפיו פרפיט פרסם בפורום מקוון כוונה לבצע פיגוע ירי בבית כנסת הנמצא בתחומי המחוז.

מעצרו של פרפיט התרחש יממה בלבד לאחר אירוע ירי חמור שהתרחש מחוץ לבית הכנסת "בני יעקב", בעת שחברי הקהילה התכנסו לתפילות יום הכיפורים.

במהלך אותה תקרית התפתחו חילופי אש במקום, כתוצאה מהם נפצע שוטר באורח קשה. החשוד בירי נוטרל על ידי כוחות הביטחון ונעצר כ שמצבו מוגדר אנוש.

המשטרה המקומית החליטה על תגבור משמעותי של האבטחה והסיורים סביב בתי כנסת ומוקדים קהילתיים ברחבי המחוז.

ראשת העיר וויטבי, אליזבת רוי, התייחסה לאירועים וציינה כי היא עומדת בקשר רציף עם כוחות המשטרה והנהגת הקהילה היהודית. בהצהרה רשמית שפרסמה הדגישה את תמיכת העירייה בתושבים היהודים והבהירה כי לא יינתן מקום לתופעות של אנטישמיות, הפחדה או אלימות בתחומי העיר.