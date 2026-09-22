קרן "הינד רג'ב" הודיעה כי הגישה באיטליה תלונה פלילית נגד חייל צה"ל, השוהה לטענתה בימים אלה בחופשה בחבל טוסקנה.

בתלונה מייחסת הקרן לחייל מעורבות לכאורה בפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ומעשי רצח עם במהלך פעילות צה"ל ברצועת עזה.

על פי הודעת הקרן התלונה מתייחסת לשלושה אירועים שהתרחשו בין דצמבר 2023 לאביב 2024: פעילות צה"ל במתחם בית החולים שיפא בעיר עזה, אירוע במסגד חאג' חמדי חרזאללה והרס באזור כיכר פלסטין בעיר. הקרן טוענת כי החייל שירת בתקופה הרלוונטית במסגרת כוח שפעל באזור, וכי החומרים שאספה מצביעים על נוכחותו או על פעילות יחידתו בזירות האמורות.

אחד האירועים המרכזיים שעליהם מבוססת התלונה הוא מבצע צה"ל בבית החולים שיפא במרץ ובאפריל 2024. הקרן טוענת כי בידיה תיעוד המצביע על נוכחותו של החייל במתחם במהלך הפעילות. לצד זאת, עצם הנוכחות בזירה אינה כשלעצמה הוכחה לביצוע עבירה, והטענות שהגישה הקרן טרם הוכרעו בהליך משפטי.

הקרן מתייחסת גם למסגד חאג' חמדי חרזאללה, שלטענתה הוצת לאחר שכוחות ישראליים השתלטו עליו, וכן להרס באזור כיכר פלסטין בעיר עזה. לטענתה, היחידה שבה שירת החייל הייתה מעורבת בפעילות באזורים הללו. הקרן דורשת מהרשויות האיטלקיות לפתוח בחקירה מיידית.