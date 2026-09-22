התשובה לחרם של כלי התקשורת בארה"ב על הנשיא דונלד טראמפ. הבית הלבן הודיע הלילה (שלישי) על השקת ערוץ "Trump TV".

על פי הודעת הבית הלבן הערוץ ישודר 24/7 בשידור לייב באמצעות היוטיוב, ו"יספק עדכונים בזמן אמת, רגעים בולטים מהעבר, הודעות רשמיות, וכל החידושים וההישגים הגדולים ביותר של הממשל - הכל במקום אחד".

בהודעה נכתב גם "לא כל רגע משמעותי הגיע למסך הטלוויזיה שלכם - עכשיו זה אפשרי".

אתמול הודיעו חמש רשתות הטלוויזיה הגדולות בארצות הברית, ABC, CBS, CNN, NBC ופוקס ניוז, על השבתת עבודת ה'פול' המלווה את הנשיא לכל מקום וסירבו להעמיד צוות צילום חלופי במקומה של רשת CNN.

במקביל, שלושת גופי התקשורת שנחסמו - CNN, פוליטיקו ורשת MS NOW (לשעבר MSNBC), הגישו עתירה משפטית תקדימית נגד הממשל.

הצעד החריג של הרשתות מגיע בתגובה להודעתו של הנשיא דונלד טראמפ בסוף השבוע, שבה אסר באופן מיידי על כניסתם של שלושת גופי התקשורת לבית הלבן בטענה כי הם מפיצים "פייק ניוז" הפוגע בביטחון הלאומי.

עקב כך, הוסרה CNN משיוכה המתוכנן לניהול פול הצילום המשותף של הנשיא במסעו לניו יורק לרגל עצרת האו"ם. בתגובה, הודיעו כלל הרשתות כי לא ישלחו צוות חליפי, נתון המוביל לכך שאירועיו של הנשיא לא יזכו לסיקור הווידאו המשותף והמסורתי המועבר לכלל כלי התקשורת.

במישור המשפטי, הודיעו שלוש הרשתות כי פנו לבית המשפט על מנת להגן על זכויותיהם המוגנות תחת התיקון הראשון לחוקה האמריקנית.

כלי התקשורת מביעים מחאה על כך שתעודות העיתונאי שלהם נשללו ללא הודעה מוקדמת או הליך מסודר, רק בשל עמדת הממשל המסתייגת מהאופן שבו הם מסקרים את פעילותו. לדבריהם, "החלטת הממשל מהווה תקדים מסוכן המאיים על חופש העיתונות ועל יכולתו של הציבור לקבל דיווח עצמאי ונטול התערבות שלטונית".