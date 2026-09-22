יואב שקרון, בנו בן ה-16 של נתנאל הי"ד שנרצח בפיגוע הירי בבנימין בערב יום הכיפורים, שחזר הבוקר (שלישי) בריאיון לכאן רשת ב' את רגעי האימה, בהם נרצח אביו לנגד עיניו.

"הגענו למעיין לקראת יום כיפור, טבלנו ועלינו חזרה לחניה. נכנסנו לאוטו, אבא ישב בשורה השנייה והתנגב, ואני ישבתי במושב שליד הנהג. פתאום הוא צעק לי 'יואב יש כאן מחבל' או 'יואב זה פיגוע', משהו בסגנון של 'תברח'. לא שמתי לב שיש פיגוע עד שהוא צעק. סובבתי את הראש וראיתי את המחבל ממש יורה באבא", סיפר יואב.

הוא תיאר את רגעי ההימלטות תחת אש: "המחבל הגיע מהצד שלי, הוא היה במרחק של כמה סנטימטרים ממני אבל הוא לא ירה עליי מיד, אלא פתח באש לעבר אבא. בזמן הזה עברתי בין המושבים לצד של הנהג, פתחתי את הדלת וברחתי. המחבל המשיך לירות עליי בזמן שרצתי להתחבא בין השיחים בצד השני של הכביש".

יואב סיפר שהסתתר עד להגעת ג'יפ צבאי למקום. "אחרי שהחיילים ירו כמה יריות חזרתי לאוטו. עברו בערך שתי דקות. ראיתי את אבא מת שם בתוך הרכב, הבנתי מיד לפי הפציעות שהוא איננו".

לדבריו, שאר המטיילים ששהו באותה עת במעיין היו במרחק של כדקה הליכה מהחניה ולא הבחינו בתחילה במתרחש.

על השבת ויום הכיפורים שעברו על המשפחה בצל הטרגדיה אמר: "זה היה יום כיפור קשה מאוד ומיוחד. פתאום אתה מבין מה המשמעות האמיתית של יום הדין".

הוא סיפר על דמותו של האב. "היה לי קשר טוב מאוד איתו, הוא תמיד עזר לי בהכול. אני רוצה שאנשים יזכרו את החיוך שלו, ושגם הם יחייכו הרבה".