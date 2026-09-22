במהלך יום הכיפורים ערכו שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון פעילות מבצעית יזומה נגד עברייני רכוש שניסו לנצל את ימי החג לפגיעה בעסקים ובתושבי העיר.

במסגרת הפריסה המוגברת והתגובה המהירה במוקדים השונים, עצרו השוטרים חמישה חשודים בארבעה אירועים נפרדים של פריצה לעסקים ולדירת מגורים.

אתמול לפנות בוקר התקבל דיווח על פריצה לבית קפה ברחוב הירקון, ממנו נמלטו החשודים. בתוך זמן קצר איתרו השוטרים בסמוך שני תושבי תל אביב בשנות ה-20 לחייהם כשהם רוכבים על קורקינט. בחיפוש ברשותם נתפס רכוש הגנוב מבית העסק, כולל שני מחשבים ניידים.

באירוע נוסף באותן שעות, נעצר תושב סכנין בשנות ה-30 לחייו בעת שיצא מחנות משקאות כשהוא נושא ברשותו מעל עשרה בקבוקי אלכוהול בשווי מאות שקלים.

במהלך החג התקבל דיווח נוסף על פריצה לדירה ברחוב בלפור בעיר. בפעילות מהירה של השוטרים נעצר תושב לוד בשנות ה-30 לחייו, כשברשותו אופניים השייכים לבעלת הדירה וסכום כסף מזומן.

באירוע רביעי, שהתרחש אתמול בשעות הצהריים, נלכד תושב מטה בנימין בשנות ה-40 לחייו בתוך מסעדה בשדרות רוטשילד, בעת שניסה להסתתר מהשוטרים שהוזעקו למקום.

כל החשודים הועברו לחקירה בתחנת לב תל אביב. מעצרם של חלק מהחשודים כבר הוארך אתמול בבית המשפט.