יו"ר ארגון 'ראש יהודי', ישראל זעירא, התייחס בראיון לבני טיטלבוים ב'כאן מורשת' לתפילות יום הכיפורים שקיים הארגון בגן מאיר תל אביב, וסיפר על ההתרגשות הגדולה מהשתתפותם של כאלפיים בני אדם באירוע.

בהתייחסו לסוגיית ההפרדה בתפילה, הבהיר זעירא כי הארגון אינו מקיים תפילות ללא מחיצה, בהתאם להלכה. "אנחנו מאוד בעד לקרב יהודים שרוצים להתפלל, אבל אנחנו לא בעד לעקם את ההלכה בשביל זה".

הוא התייחס גם לתפילות שקיימו הרב שמואל אליהו ואיגוד רבני קהילות בחוף הים בתל אביב, ומתח ביקורת חריפה על ניסיונות העירייה למנוע הצבת מחיצות, עמדה ששונתה רק לאחר פנייה לבית המשפט המחוזי.

זעירא הגדיר את עמדת העירייה כ"קפקאית", והתפלא על כך שמאפשרים הפרדה בתפילות מוסלמיות אך מונעים אותה בתפילות יהודיות.

לטענתו, קיימת אפליה בין אירועים עירוניים כמו מרתון תל אביב, הפגנות ומצעד הגאווה שבעבורם נסגרים רחובות ומוגבלת תנועת התושבים, לבין תפילת יום הכיפורים בכיכר דיזנגוף, שממנה "גורשו" המתפללים למרות שביקשו לסגור את המקום לשעתיים בלבד בשנה.

בסיום דבריו סיפר זעירא על ההכנות לקראת חג שמחת תורה, שיכללו אירוע הקפות שניות ותהלוכה שתסתיים בריקודים בכיכר דיזנגוף. הוא ציין את ההתרגשות הרבה שאחזה בשנים קודמות גם בתושבים חילונים שצפו בתהלוכות, נישקו את ספרי התורה ורקדו מהמרפסות.

זעירא הדגיש את הגל האדיר של ההתקרבות למסורת מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", בפרט בקרב צעירים, והביע תקווה כי ראש העיר הבא יפעל לייצג את כל התושבים - כולל הדתיים והמסורתיים.