נאור רז, מזכיר היישוב נווה צוף שבבנימין, התייחס בראיון לבני טיטלבוים ה'כאן מורשת' לפיגוע הירי הקשה במעיין הסמוך ליישוב, שבו נרצח נתנאל שקרון הי"ד.

רז סיפר על החיבור המיוחד של תושבי נווה צוף ובני הנוער בפרט אל הטבע והמעיינות באזור. לדבריו, המעיין שבו אירע הפיגוע מהווה מקום מרכזי בחיי הקהילה, ובני הנוער משקיעים זמן רב בטיפוחו. במהלך הקיץ האחרון אף בוצעו במקום עבודות פיתוח ושיפוץ.

בהתייחסו לרגעים המתוחים שלאחר הפיגוע, ציין רז כי החשש העיקרי היה מפני אירוע מתגלגל, שכן המחבל נמלט מהזירה ברכבו בטרם נלכד בהמשך על ידי כוחות הביטחון.

רז העדיף להתמקד בחוסנו של היישוב ואמר: "יש פה חיים קהילתיים מדהימים. יש פה משפחות, ילדים, מסגרות חינוך כמו אולפנה, ישיבה ובתי כנסת. יש פה נוער וקהילה תוססים - פשוט בחירה בחיים. "נמשיך לטייל, להתפתח ולבנות עוד מאות יחידות דיור".