בית משפט השלום בחיפה גזר היום (שלישי) ארבע וחצי שנות מאסר על פארס אבו אל היג'א, תושב ג'סר א-זרקא בן 32, שהורשע בעבירות של מגע עם סוכן חוץ איראני.

אבו אל היג'א צילם עבור גורמי המודיעין האיראניים מקומות הומי קהל, ולאחר מכן נשלח לתעד גם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בתמורה לסכום מצטבר של כ-3,000 דולרים.

הוא נעצר בתחילת השנה במהלך ביצוע משימת איסוף מודיעין, ובחקירתו בשב"כ ובמשטרה הודה במגעים עם הגורם הזר.

במקביל, חשפו השב"כ והמשטרה כי בסוף השבוע הוגש כתב אישום נגד סולטן אבו אלהיג'א, תושב טמרה בן 31, שנעצר בחשד ליצירת קשר עם הזרוע הצבאית של חמאס ועם גורמי מודיעין איראניים במטרה לסייע להם באופן חשאי.

בנוסף, נעצר תושב מג'ד אל כרום בן 32 בחשד שניהל קשר במשך מספר חודשים עם סוכנת זרה מלבנון וביצע עבורה משימות ביטחוניות בתמורה לניסיונות תשלום. מקרים אלו מצטרפים לכתב אישום חמור שהוגש בחודש שעבר נגד בני הזוג טמירלן אמשוקוב ואלינה קושנירנקו מאשקלון, בגין ריגול עבור איראן.