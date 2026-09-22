ליאור ברקוביץ', בנו של כדורגלן העבר ומגיש הטלוויזיה והרדיו אייל ברקוביץ', הגיע לבית החולים בעקבות התפרצות של שלבקת חוגרת וקיבל טיפול רפואי.

ברקוביץ' שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות בתיעוד ממיטת הטיפולים, כשהוא מחובר לעירוי ועוטה מסכה. אביו אייל הגיע אף הוא לבית החולים ותועד יושב לצדו.

בתיעוד נוסף מחדר הטיפולים נראה אייל ברקוביץ' כשהוא עוטה מסכה ונמצא לצד בנו.

ליאור הודה לצוות הרפואי שליווה אותו במהלך הטיפול וכתב: "תודה לדוקטור שליווה אותי על כל הטיפול, גמר חתימה טובה. סלפי צרחות הלאה".

נציין כי שלבקת חוגרת היא מחלה נגיפית הנגרמת מהתעוררות מחודשת של נגיף אבעבועות הרוח, שנותר רדום בגוף לאחר ההחלמה מהמחלה. היא מתבטאת לרוב בפריחה ושלפוחיות המלוות בכאב, צריבה או רגישות באזור מסוים בגוף, ובחלק מהמקרים הכאב עלול להימשך גם לאחר היעלמות הפריחה.