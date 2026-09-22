יום הכיפורים תשפ"ז צוין כבכל שנה בבתי הכנסת ובחצרות הקהילתיות ברחבי הארץ והעולם כיום של תפילות המוניות כאשר ההיכלים והישיבות התמלאו עד אפס מקום באלפי מתפללים.

אך לצד התפילות הממושכות של החג, בלטו השנה סכומי השיא שהוצעו במכירות הפומביות עבור כיבודי התפילה השונים.

המכירות הפומביות בבתי הכנסת, המיועדות למימון החזקת המוסדות ופעילות החסד הקהילתית, הגיעו לשיאים חדשים. הכיבוד המבוקש ביותר - קריאת "מפטיר יונה" בתפילת המנחה, הנחשבת על פי המסורת לסגולה לאושר ועושר - גרר תחרות יצרית וסכומים אסטרונומיים.

בחצר חסידות סאסוב איחדו המתפללים כוחות ורכשו יחד את העלייה עבור מנהיג החסידות בסכום של 353,000 שקלים.

בבית הכנסת 'מאור חיים' בירושלים נמכרה העלייה ב-10,000 דולר, ובבית הכנסת 'יביע אומר' בבני ברק ב-32,000 שקלים. באותו מקום נרשם שיא נוסף כאשר שני מתפללים שילמו 40,000 שקלים כל אחד (80,000 שקלים בסך הכל) עבור עליות נוספות.

בקהילות נוספות, כמו בישיבת 'דרך השם' בירושלים ובחסידות תולדות אברהם יצחק, נעו המחירים לעלייה זו בין 13,000 שקלים ל-16,000 דולר.

גם הכיבוד של פתיחת ארון הקודש לקראת תפילת 'נעילה' - תפילת הסיום של החג - עורר קרבות מחיר עזים.

בקרית ספר שילם אחד המתפללים 38,000 שקלים עבור הזכות לפתוח את הארון לאחר תחרות ממושכת, ובישיבת 'שערי דעת' בבית מאיר נמכרה הפתיחה באזורי ה-10,000 שקלים.