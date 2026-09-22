סאבלימינל ונעם יעקובסון - אם אתה איתי (מי יכול עלינו?!)

על רקע האווירה הציבורית והחשש מחזרה לשיח המפלג של ערב ה-7 באוקטובר, משחררים סאבלימינל (קובי שמעוני) ונעם יעקובסון סינגל משותף חדש בשם "אם אתה איתי".

את השיר כתבו והלחינו השניים יחד עם היוצר אלנתן שלום ("אמא אם הייתי יכול"), והפיק מוזיקלית אייל מזיג.

היצירה משלבת בין הראפ של סאבלימינל לבין הגרוב והשורשים היהודיים של יעקובסון, במטרה להציב עמדה ברורה נגד שנאת חינם ובעד ערבות הדדית.

סאבלימינל שיתף כי השיר נולד מתוך מאות הופעות שקיים בפני לוחמים ומשפחות שכולות מאז פרוץ המלחמה: "לאויב לא אכפת אם אתה דתי או חילוני, ימני או שמאלני. השוני שלנו הוא גם הכוח שלנו. החטא הכי גדול הוא לחזור לשיח של ה-6 באוקטובר - אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו אחד".

נעם יעקובסון הוסיף כי השיר נכתב כדי להזכיר לציבור את האחדות של ימי הלחימה הראשונים ולא לחכות למשבר נוסף. "כל המסורת שלנו בנויה על מחלוקות ועל דעות שונות. הגיע הזמן שנלמד להיות שנויים במחלוקת - תוך אהבה עצומה לעם ישראל ולמדינת ישראל".