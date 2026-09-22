טקס האזכרה לזכר חללי מלחמת יום הכיפורים התשפ"ז

בטקס האזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים שנערך בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל, נשא שר הביטחון ישראל כ"ץ נאום תקיף שבו הציב קווים אדומים ברורים לארגוני הטרור ולמדינות החסות שלהם, מאיראן ועד טורקיה.

כ"ץ הבהיר כי כחלק מלקחי שבעה באוקטובר ומלחמת יום הכיפורים, צה"ל מחזיק כיום באזורי ביטחון עוצמתיים מעבר לגבולות בעזה, בלבנון ובסוריה, ולא ייסוג מהם כל עוד לא יושגו יעדי המלחמה.

הוא התייחס ללחימה ברצועת עזה והדגיש כי ישראל לא תיסוג מקו הצהוב" לקווי היערכות חדשים כל עוד חמאס לא יסולק כליל והרצועה לא תפורז מנשק וממנהרות.

בנוסף, שיגר כ"ץ אזהרה חריגה לחמאס: "אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חאנון. זו השפה שארגוני הטרור מבינים: פינוי האוכלוסייה, השמדת התשתיות ולקיחת השטח".

בדבריו התייחס גם לזירה האיראנית וציין כי ישראל כבר הנחיתה שתי מכות מנע עוצמתיות על איראן שהסירו את איום ההשמדה הגרעיני, והדגיש כי במידת הצורך ישראל לא מהססת להנחית מכה שלישית עד להפלת משטר הטרור.