הזכייה של בית הספר היסודי "שחר" בפתח תקווה בפרס החינוך הארצי לשנת תשפ"ו מהווה הכרה רשמית לשיטת עבודה מקצועית שפותחה במוסד לאורך שנים.

במרכזה עומדים שני יסודות: עבודה אינטגרטיבית רציפה של הצוות החינוכי והצוות הפרא-רפואי, וכפועל יוצא של אותה עבודה אינטגרטיבית - פרוטוקולים ייחודיים הנכתבים יחד ומשמשים כלים יעילים ויישומיים לקידום התלמידים בתחומים השונים.

בית הספר, הפועל במסגרת רשת "מרכז חינוכי הזית" ובניהולה של הגב' חדווה כהן, הוא המוסד מהמחוז החרדי שזכה השנה בפרס הארצי. ביה"ס הומלץ בידי הפיקוח של משרד החינוך, נבחן בוועדת הפרס המחוזית וזכה בפרס המחוזי. לאחר מכן עלה בית הספר לשלב הארצי, שבו בחנה ועדה רב-תחומית של משרד החינוך מוסדות מצטיינים מכל רחבי הארץ ובחרה ב"שחר" לקבלת הפרס.

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"שחר", הפועל משנת 2012, הוא בית ספר יסודי חרדי לתלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי וזקוקים לרמות שונות של תמיכה. בבית הספר 14 כיתות, ולכל תלמיד נבנית תוכנית המותאמת ליכולותיו, לצרכיו וליעדים שנקבעו עבורו על ידי כלל הצוות החינוכי והטיפולי בראייה אינטגרטיבית.

אלא שההתאמה האישית לבדה אינה המאפיין הייחודי של בית הספר. ב"שחר" פותחו פרוטוקולים מקצועיים בתחומי החינוך הלשוני והמתמטי, כישורי החיים, הלמידה העצמאית והתקשורת התומכת והחלופית. הפרוטוקולים יוצרים דרך עבודה סדורה: הם מגדירים את המיומנות שאותה מבקשים להקנות, את שלבי ההוראה והתרגול ואת האופן שבו נבדקת התקדמותו של התלמיד.

בכל כיתה פועלות קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, מנתחת התנהגות ומטפלת רגשית, לצד המחנכת, המורה העמיתה ותומכות ההוראה. הצוות הפרא-רפואי אינו עובד במנותק מהצוות החינוכי או בחדרי טיפול פרטניים. התהליכים נבנים במשותף ומיושמים בכיתה, בסביבה שבה התלמיד לומד ומתפקד בפועל. במקביל, הצוות החינוכי מקבל הדרכה שוטפת מאנשי המקצוע.

חלק מהפעילויות של בית הספר צילום: ללא

כך, כאשר נבחר יעד תקשורתי, לימודי או תפקודי, כלל אנשי הצוות פועלים על פיו באופן מתואם. התלמיד אינו נדרש להעביר לבדו מיומנות שלמד במפגש נפרד אל חיי היום-יום, אלא מתרגל אותה שוב ושוב כחלק מהלמידה ומהפעילות השוטפת. ההתקדמות נבדקת באופן שיטתי, ובהתאם לתוצאות מדייק הצוות את המשך העבודה.

"המטרה היא שכל ילד יתקדם בהתאם ליכולותיו וימצה את הפוטנציאל האישי שלו", מסבירה מנהלת בית הספר, הגב' חדווה כהן. "אין נקודת פתיחה או יעד סיום אחידים לכל התלמידים. העבודה שלנו היא לזהות במדויק מה כל תלמיד צריך, לבנות עבורו מערך לימודי באמצעות תהליך מקצועי ולבחון באופן עקבי את ההתקדמות לאורך השנה".

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לצד העבודה בכיתות הוקמו בבית הספר מרחבים ואמצעים המשרתים את תוכניות הקידום. אחד הבולטים שבהם הוא בריכה טיפולית, שבה מקבל כל תלמיד טיפול הידרותרפי שבועי במים. מיקומה של הבריכה בתוך מבנה בית הספר מאפשר לשלב את הטיפול באופן קבוע במערכת, ללא צורך בהסעת התלמידים למתקן חיצוני.

הבריכה הטיפולית צילום: ללא

גם ההתארגנות סביב הכניסה לבריכה משמשת ללמידה: החלפת בגדים, שמירה על חפצים אישיים והתארגנות מחדש הן מיומנויות יסוד בחיי היום-יום. כך מחבר בית הספר בין הפעילות הטיפולית לבין מטרתו המרכזית - קידום כל תלמיד מתלות לעצמאות.

בבית הספר עומדים לרשות התלמידים גם ספרייה, קיוסק לימודי, סנוזלן - מרחב רב-חושי מותאם - ומשחקייה טיפולית. לצד הלימודים מתקיימים שיעורי מחשבים, מוזיקה וספורט וכן פעילות של כלבנות טיפולית. המרחבים והפעילויות אינם תחליף לעבודה המקצועית בכיתה, אלא כלים נוספים שבאמצעותם מתרגלים התלמידים תקשורת, בחירה, התארגנות, ויסות וכישורי חיים.

העבודה המקצועית בבית הספר מתאפשרת בין היתר בזכות יציבות הצוות לאורך השנים. כהן מנהלת את בית הספר מאז הקמתו, וחלק ניכר מצוות הניהול מלווה את המוסד לאורך רוב שנות פעילותו. ברשת משקיעים בהכשרות, בימי עיון ובהדרכה מקצועית, כדי לשמר אנשי צוות מנוסים ולהוסיף להם ידע וכלים.

קידום תלמידים בכל רמות התמיכה צילום: ללא

מהרגע הראשון ועד לחיים בקהילה

בית הספר "שחר" הוא חלק ממערך רחב של רשת "מרכז חינוכי הזית". הרשת מפעילה מסגרות חינוך מיוחד בערים פתח תקווה, בני ברק, בת ים, ראשון לציון, חולון וקריית ספר, ובהן גנים שפתיים, גנים לילדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, מסגרות לילדים על הרצף האוטיסטי ובתי ספר לחינוך מיוחד, לצדן מפעילה הרשת מערך דיור לילדים על הרצף האוטיסטי.

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כ-1,700 אנשי צוות מועסקים בעשרות מוסדות הרשת. לדברי מנכ"ל הרשת הרב שאול רוטנברג, למרות הביקוש הגובר, ההתרחבות נעשית באופן מתון, מתוך רצון שלא לאבד את המקצועיות ואת תשומת הלב לכל מסגרת.

החזון המרכזי הוא ליצור רצף של מענים. ילד עשוי להיכנס למסגרת של הרשת כבר בגיל שנתיים וחצי, להמשיך לגן, לבית ספר יסודי ולמסגרת בוגרים, ובהמשך להשתלב בדיור בקהילה. בימים אלה פועלת הרשת גם להקמת מרכז תעסוקה שיאפשר לבוגרים להשתלב בעבודה עם סיום לימודיהם בגיל 21.

במסגרת הבוגרים מתקיימות התנסויות שנועדו להכין את התלמידים לעולם התעסוקה. חלקם משתלבים בפעילות בקהילה, אחרים מתנסים בעבודה במפעל פנימי בבית הספר, ויש מי שמסוגלים להתקדם למסלולים נוספים. גם כאן, היעד אינו אחיד: עבור בוגר אחד הצלחה עשויה להיות השתלבות במקום עבודה חיצוני, ועבור אחר - ביצוע משימה מוגדרת בהתמדה ובסיוע מותאם.

"הסיפור שלנו הוא הרצף", מסכם הרב שאול רוטנברג. "הילד מתחיל אצלנו בגן, ממשיך לבית הספר, עובר למסגרת הבוגרים ובהמשך יכול לקבל מענה גם בדיור ובתעסוקה. מבחינתנו הוא אינו 'מסיים' בגיל מסוים ונשאר ללא כתובת. אנחנו רוצים לבנות עבורו דרך לחיים".

בית ספר 'שחר' צעירים של "מרכז חינוכי הזית" צילום: מאיר זלזניק

הפרס הוא תחנה בדרך

הזכייה בפרס החינוך הארצי מעניקה לבית הספר הכרה חשובה, אך בהנהלת "מרכז חינוכי הזית" מקפידים שלא להפוך אותה לקו הסיום. בחינוך המיוחד, הצלחה אינה נמדדת רק בטקסים, בתעודות או בהישגים שקל להציג. לעתים היא מתרחשת כאשר ילד מבקש דבר מה בפעם הראשונה, כאשר תלמיד מצליח לעבור יום לימודים בלי מצוקה, כאשר הוא לובש חולצה בעצמו, או כאשר משפחה מגלה שבנה מסוגל לעשות פעולה שעד לפני זמן קצר נראתה רחוקה מהישג ידו.

הפרס שהוענק לבית הספר "שחר" אינו רק הוקרה למוסד חינוכי מצטיין, אלא הכרה בתפיסה מקצועית שלמה: צוותים העובדים יחד, יעדים הנקבעים במדויק והתקדמות הנבחנת באופן שיטתי. באמצעות הרצף שבנתה "מרכז חינוכי הזית" - מן הגן, דרך בית הספר ומסגרות הבוגרים ועד לדיור ולתעסוקה, היא מבקשת להבטיח שלכל תלמיד תהיה כתובת מקצועית ודרך מותאמת לחיים של התקדמות, שייכות ועצמאות.

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