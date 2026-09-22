אחרי כשלושה עשורים של מחלוקות, הסכם היסטורי שנחתם השבוע במבוא חורון צפוי לפתוח את הדרך לתנופת צמיחה ופיתוח משמעותית ביישוב.

ההסכם נחתם באירוע רב משתתפים שנערך ביישוב, לאחר שאושר תחילה במושב השיתופי ובהמשך זכה לתמיכת יותר מ-85% בהצבעת הקהילה.

ההסכם הוא תוצאה של תהליך ממושך שהובילה מועצת בנימין, במטרה לפתור את אחת הסוגיות המורכבות שליוו את מבוא חורון במשך כ-30 שנה. לאורך השנים נעשו ניסיונות להגיע להסכמות בין המושב השיתופי לבין הקהילה, אך אלה לא הבשילו להסדר כולל. המהלך הנוכחי מסדיר את מערכת היחסים בין הגופים ומייצר בסיס משותף להמשך התפתחות היישוב.

במרכז ההסכם עומד עיקרון שלפיו הזכויות, הנכסים והפעילות הכלכלית הקיימת של המושב השיתופי יישארו בידיו, בעוד שהפיתוח החדש יהפוך למנוע צמיחה משותף. בפעילות כלכלית חדשה שתיווצר באזורים שהוגדרו בהסכם, האגודה הקהילתית תהיה זכאית ל-50% מהעודף הנקי.

הכספים ייכנסו לקופת הקהילה ויושקעו בחזרה בפיתוח, במבני ציבור, בשירותים ובצרכים הנדרשים להמשך צמיחת היישוב. כבר בתקופה הקרובה צפויים להתקדם שלושה פרויקטים - שעל פי ההערכות עשויים להכניס לקהילה בין מיליון לשלושה מיליון שקלים בשנה.

בנוסף, ההסכמות בין הצדדים מאפשרות לקדם מהלך נוסף להקמת כ-100 יחידות דיור במבוא חורון. במסגרת המהלך צפויים לעמוד כ-40 מיליון שקלים לטובת הקמת מבני ציבור ופיתוח היישוב.

את המהלך הוביל ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, שהטיל על ראש מטהו אחיה פרנסיס להוביל את הגישור והמשא ומתן בין הצדדים. את ההיבטים המשפטיים ליווה עו"ד חגי תם. בתהליך היו שותפים יו"ר האגודה הקהילתית מיכאל יושעי, יו"ר הוועד המקומי רפי מלכה ויו"ר המושב השיתופי שמוליק אבידן.

"העיקרון שהוביל אותנו היה פשוט", מסביר פרנסיס, "לא באנו לקחת חלק מהעוגה שבנו מייסדי המושב. באנו להגדיל אותה, ואת מה שניצור מכאן והלאה לחלוק. אחרי שנים שבהן הפיתוח היה מקור למחלוקת, הוא הופך לאינטרס משותף ולמנוע שיאפשר למבוא חורון להתפתח בהיקפים חדשים".

ישראל גנץ סיכם: "הפכנו מחלוקת בת 30 שנה להזדמנות היסטורית. מבוא חורון יוצא לעידן חדש של בנייה, צמיחה ופיתוח. ההסכם שומר על מה שבנו מייסדי המושב ובמקביל יוצר בסיס כלכלי שיחזק את הקהילה ויאפשר ליישוב להמשיך לגדול. מבוא חורון הוא עוגן חשוב במערב בנימין, ואנחנו פועלים כדי שהאזור כולו ימשיך להתפתח עם יישובים חדשים, חוות, בנייה ותשתיות. זה חלק מהתנופה הגדולה שאנחנו מובילים בבנימין".