שרים ערבים? רופאים ערבים? לא סומך עליהם!

במהלך מפגש של איש התקשורת ליאור שליין עם תלמידי תיכון, אחד התלמידים הביע עמדות נחרצות נגד שילוב ערבים בממשלה.

"אני חושב שאי אפשר לסמוך עליהם, ואני לא רוצה שהערבים יכריעו את הבחירות של המדינה שלנו", אמר התלמיד.

לשאלתו של שליין האם היה סומך על רופא, אח או סניטר ערבי בבית חולים, השיב התלמיד: "הייתי מחליף אותו, אבל באותו רגע אני לא יכול שלא לסמוך עליו, אז כן. הסיבה היחידה שאני מוכן היא כי באותו רגע אתה לא יכול להגיד 'סליחה, אני לא מוכן'".

בהמשך הרחיב התלמיד את עמדתו והוסיף: "אני לא סומך עליהם כי רובם לא רוצים שנהיה פה בכלל. קשה לתת להם להיות בממשלה, או בבתי חולים. אגב, זה שיש להם כניסה קלה יותר להיות רופאים - גם לא סבבה".

שליין מצידו הציב מראה מול דבריו של התלמיד והזהיר מפני ההשלכות של תפיסה זו. "אני שותף לרצון שלך שזו תישאר מדינה יהודית, אבל זאת לא הדרך. חיים פה המון ערבים - מיליון וחצי, תכף שניים. האזרחים הישראלים עם תעודת הזהות הכחולה שווים לך ולי, והם שווי זכויות כי הם אזרחים. אין לך אף ברירה אחרת. המחיר של מה שאתה אומר עכשיו זה מדינת אפרטהייד, זו מדינה גזענית שבשיה יש שני סוגים של אזרחים - אחד עם זכויות ואחד בלי זכויות. אתה באמת רוצה לגור במדינה יהודית שהיא לא דמוקרטית? מדינה עם משטר אפרטהייד?", תהה שליין.