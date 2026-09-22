במשך שנים עבדתם, חסכתם והשקעתם. אולי רכשתם דירה להשקעה, בניתם תיק בשוק ההון או צברתם סכום משמעותי בפיקדונות. ההון גדל, אבל התקציב החודשי שלכם עדיין נשען בעיקר על המשכורת או על הפנסיה.

זה לא בהכרח אומר שחסר לכם כסף. ייתכן שאתם פשוט רוצים יותר חופש להשתמש בו: לעזור לילדים, לצאת לחופשה, לעבוד קצת פחות או להרחיב את התקציב המשפחתי - בלי לקבל בכל פעם החלטה למכור חלק מההשקעות כדי לממן את ההוצאה.

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בשלב הזה עולה שאלה חשובה : האם נכון להמשיך לייעד את כל ההון לצבירה עתידית, או לתת לחלק ממנו תפקיד נוסף - יצירת הכנסה שוטפת?

לתת לחלק מההון תפקיד אחר

להשקעות שונות יש מטרות שונות. תיק בשוק ההון עשוי לשמש לצמיחה לטווח ארוך, דירה להשקעה יכולה להניב שכירות או ערך עתידי, ופיקדון יכול להתאים לצרכים אחרים בהתאם לתנאיו. גם בתוך אותו תיק נכסים, אפשר ורצוי לבחון חלוקה בין הון שמיועד לעתיד לבין הון שמיועד להגדיל את ההכנסה בהווה.

זו האפשרות שמציעה פרווליו לבחון: להקצות חלק מההון למסלול שבו הריבית משולמת מדי חודש, ישירות לחשבון הבנק.

לא כל ההון שלכם צריך לשרת את אותה מטרה. לצד השקעות שמיועדות לצמיחה לטווח ארוך, רצוי לבחון הקצאה של חלק מהכסף למסלול המשלם ריבית חודשית. כך ניתן לפזר את ההון בין אפיקים ומטרות, ולשלב בין בניית העתיד הכלכלי לבין מרווח נשימה בהווה. אחרי שנים של חיסכון, יש מקום לתת לחלק מההון לעבוד גם למען איכות החיים שלכם היום.

איך פועל המסלול של פרווליו?

פרווליו פועלת בתחום המימון העסקי, תחום שזוכה לצמיחה מואצת בשנים האחרונות, והעמידה לאורך שנות פעילותה אשראי בהיקף מצטבר של מאות מיליוני שקלים. פעילות החברה כוללת בחינת בקשות אשראי, חיתום וניהול שוטף של תיק האשראי.

במסלול החודשי, המשקיע מעמיד הלוואה לפרווליו לצורך פעילות האשראי שלה. ההתקשרות היא מול החברה, והיא המחויבת כלפיו לתשלומים בהתאם להסכם.

שיעור הריבית נקבע בהסכם, ותשלום הריבית מועבר מדי חודש לחשבון הבנק בהתאם לתנאיו. כך חלק מההון יכול לשמש מקור להכנסה שוטפת, לצד השקעות אחרות שהמשקיע בוחר להמשיך להחזיק.

חשוב להבחין בין תשלום הריבית לבין החזרת הקרן: הריבית החודשית אינה החזר של הסכום שהועמד לחברה. תשלומי הריבית החודשיים נפרדים מהחזר הקרן. תקופת ההתקשרות, מועדי החזרת הקרן ואפשרויות היציאה נקבעים בהסכם ומוצגים למשקיע לפני ההתקשרות.

מה חשוב לבדוק לפני שמחליטים?

ההחלטה אינה מסתכמת בגובה הריבית או בתדירות התשלום. חשוב להבין לכמה זמן מעמידים את הכסף, מהם התנאים והמועדים להחזרת הקרן, מהן אפשרויות היציאה ומהם תנאי ההתקשרות.

גם נקודת המוצא האישית חשובה. כסף שעשוי להידרש בקרוב לרכישת דירה או להוצאה משפחתית גדולה מחייב שיקולים שונים מכסף שניתן להקצות לתקופה ממושכת יותר. ואם ההקצאה מחייבת מימוש השקעה קיימת, יש להביא בחשבון גם את העלויות ואת השלכות המס האפשריות של המהלך.

פרווליו פועלת באמצעות תהליכי חיתום, בחינת לווים וניהול אשראי. לצד זאת, כמו בכל השקעה, גם כאן, חשוב לבחון אותה בהתאם לצרכים האישיים, לטווח ההשקעה ולצורך בנזילות. במסגרת השיחה האישית יוצגו תנאי ההשקעה, כדי לאפשר קבלת החלטה מושכלת לפני ההתקשרות.

למי האפשרות עשויה להתאים?

המסלול מיועד לבחינה עבור מי שיכולים להקצות 300,000 שקל ומעלה, מעוניינים בתשלומי ריבית חודשיים ומוכנים לבחון את תנאי ההתקשרות והסיכונים הכרוכים בה.

המטרה היא לתת מענה לצורך מוגדר בתוך התכנון הכלכלי המשפחתי: לאפשר לחלק מההון שנצבר לאורך השנים להשתתף גם במימון החיים בהווה.

השלב הראשון הוא שיחה אישית ללא התחייבות להשקיע. בשיחה תקבלו פרטים על פעילות החברה, שיעור הריבית המוצע, תקופת ההתקשרות, תנאי החזרת הקרן ,מודל העסקה המוצעת והבטוחות לעסקה - ולבחון אם יש מקום להמשיך לבדיקה מפורטת. ההצטרפות כפופה לתנאי ההתקשרות ולהיקף הגיוס הזמין.

רוצים לבדוק אם חלק מההון שלכם יכול לשמש להכנסה חודשית? השאירו פרטים לשיחה אישית עם אוריאל זכריה מפרווליו>>>

השקעה החל מ־300,000 ₪. ההשקעה כרוכה בסיכון. ביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות בעתיד. אין באמור המלצה אישית להשקעה.