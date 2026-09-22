פרוייקט "שבילי התנ"ך ביו"ש" יוצא לדרך: הבוקר (שלישי) הניח שר התיירות חיים כץ, יחד עם שר המורשת עמיחי אליהו וראש מועצת שומרון יוסי דגן, אבן פינה להקמת "שביל יהושע" - טיילת תיירותית מונגשת וחדשה באלון מורה.

השביל, הוא הפרוייקט הראשון שייצא לדרך כחלק ממיזם הענק: "שבילי התנ"ך ביהודה ושומרון" של משרד התיירות יחד עם אשכול יו"ש. הקמת השביל תיעשה בהשקעה של 3.2 מיליון ש"ח והוא יכלול גשר תלוי שיעבור בין נופים מרהיבים וסיפורי מורשת ויחבר בין מרכז מורשת אלון מורה לבין פסגת שמורת הטבע הר כביר.

השר כץ אמר בטקס: "בשומרון הסיפור נמצא בשטח, במקומות שבהם התרחשו המאורעות שעיצבו את ההיסטוריה שלנו. פיתוח התיירות הוא חלק מבניין הארץ. כל שביל שאנחנו מפתחים וכל אתר שאנחנו מנגישים מחברים עוד אנשים למקום, מחזקים את ההתיישבות ומייצרים צמיחה. השומרון יכול וצריך להפוך לטוסקנה של ישראל. יש כאן נופים, כרמים, יקבים, היסטוריה ומורשת שאין בשום מקום אחר".

השר אליהו הוסיף "אתמול ליווינו למנוחות את נתנאל הי"ד והיום או כאן, מתחייבים להמשיך את בניין הארץ. הנחת אבן הפינה ל'שביל יהושע' היא ביטוי חי לחיבור שבין מורשת, התיישבות ותקומה. השביל החדש יחבר את המטיילים לנופי התנ"ך, לסיפורי הארץ ולשורשי ההתיישבות. זוהי חובתנו הלאומית להמשיך לבנות, להעמיק שורשים ולהנגיש את מורשת אבותינו לכל בית בישראל. אני גאה בשותפות עם חבריי השר חיים כץ וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שפועל ללא לאות לפיתוח האזור".

ראש המועצה האזורית שומרון הודה לשרים על שיתוף הפעולה. "הקמת 'שביל יהושע' היא נדבך נוסף ומרגש בבניין הארץ. המקום הזה, שבו התהלכו אבות האומה, הופך כעת לנגיש ומזמין עבור המוני מטיילים מכל רחבי הארץ. התשובה שלנו לכל האתגרים היא להמשיך לבנות ולהמשיך לפתח את התיירות בלב ארץ התנ"ך. אני מודה לשר התיירות לשר המורשת ולשר האוצר על השותפות האמיתית ועל החיבור למען השומרון".

במועצה אומרים כי "הטיילת החדשה צפויה להוות מוקד משיכה משמעותי למבקרים ולמשפחות. המטיילים יוכלו ליהנות מהליכה נוחה ומונגשת, על גשר תלוי מול הנופים עוצרי הנשימה של השומרון, ולהתחבר לסיפור ההיסטורי והתנ"כי של המקום".

בטקס נטלו חלק גם מנכ"לית אשכול יו"ש קרן גפן, מנהל אגף פיתוח כלכלי באשכול אביתר קצב, שירה שמחי מנהלת ומייסדת מרכז מורשת אלון מורה, בני קצובר מראשי גרעין אלון מורה וממקימי ההתיישבות ביו"ש, וליליאן זיטמן מנהלת תיירות שומרון.