בשל המצב המבצעי ובהתאם להערכת המצב המעודכנת, בצה"ל מודיעים כי במהלך חגי תשרי תתאפשר כניסת מטיילים לחלק משטחי האש בדרום הארץ באופן מוגבל.

בצבא מבקשים מהציבור להישמע להנחיות הבטיחות, לא להיכנס למרחבים אסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך בביצוע משימותיהם.

בצה"ל מדגישים כי אימונים צבאיים מתקיימים בשטחים אלה כל העת, ולכן כל הגעה לשטח צבאי מצריכה תיאום ואישור מראש. הגעה ללא אישור מתאים מסכנת באופן ישיר את ביטחון המטיילים.

על פי ההנחיות, כניסת מטיילים לשטחים שאושרה בהם תנועה תתאפשר בתיאום של שלושה ימים מראש.

בנוסף, מטיילים שנתקלים בנפל, תחמושת או חפץ חשוד נקראים להתרחק מהמקום באופן מיידי ולדווח על כך לזרוע היבשה ולפיקוד הדרום.

לתיאום ובירור טיולים בדרום הארץ ניתן ליצור קשר במספרי הטלפון: 08-9902926/8 | 052-9010563 (במסרון SMS בלבד).