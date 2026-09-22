כלי תקשורת באיראן ציטטו היום (שלישי) גורם איראני רשמי שהצהיר כי טהרן הציעה לפתוח מחדש את מצר הורמוז בתוך שבעה ימים, בתנאי שארצות הברית תנקוט צעדים ממשיים להקלת הלחץ הצבאי באזור.

לדברי הגורם, היוזמה החדשה קיבלה את אישורם של המנהיג העליון מוג'תבה חאמינאי ושל ראש המועצה לביטחון לאומי.

עוד צוין כי אף שפגישה בין נשיאי איראן וארה"ב אינה עומדת על הפרק במהלך העצרת הכללית של האו"ם, קיימת התקדמות מסוימת לקראת גיבוש הסכם אפשרי.

במקביל לדיווחים על היוזמה, המשלחת האיראנית לעצרת הכללית של האו"ם מקיימת שיחות עם גורמים אמריקניים במטרה לצמצם את המתיחות האזורית.

בטרם המראתו לניו יורק, תקף נשיא איראן מסעוד פזשכיאן את המערב וטען כי "האויב נכשל בהכנעתנו הצבאית, ולכן הוא פונה לסגירת נתיבי האוויר והיבשה. הפשעים שבוצעו נגד העם האיראני יוצגו באו"ם".

לצד הניסיונות הדיפלומטיים, בטהרן ממשיכים לשדר מלחמתיות. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הצהיר כי "לאיראן יש כיום יכולת שיגור טילים לעבר כל מטרה שתבחר, ללא כל הגבלות". קאליבאף הוסיף ואיים כי ארצו "לעולם לא תיכנע למלחמה הכלכלית, הצבאית והדיפלומטית המשולבת, ובמידת הצורך תגיב במלוא העוצמה".