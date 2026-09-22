סרן (במיל') הרב אבי גולדברג ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון בכ"ד בתשרי תשפ"ה, 26 באוקטובר 2024, שלח במוצאי יום הכיפורים תשפ"ה הודעה קולית לחברי קיבוץ גינוסר ולפעילים שארגנו את מניין יום הכיפורים בקיבוץ - מניין שאותו הוביל במשך כמעט 20 שנה, מראשיתו.

בהקלטה, שנשלחה לאחר שיצא עם לוחמי הגדוד מלבנון, סיפר הרב גולדברג על הימים האחרונים בלחימה.

"שלום לכל חברי הקבוצה המדהימה הזאת. יצאנו לפנות בוקר מלבנון, אחרי הצלחות מאוד גדולות. ברוך השם, אצלנו בגדוד היו כמה אירועים שכמעט הסתיימו בצורה הרבה פחות טובה, אבל ברוך השם היו לנו פצועים, פצוע אחד בינוני והשאר פצועים קל, כמעט עשרים פצועים. מרסיסים, הדף, כל מיני. ברוך השם, זה לא פשוט. מאוד מרגש לצאת, לחזור לארץ, הקלה גדולה", אמר.

הרב גולדברג סיפר כי במשך שמונה או תשעה ימים לא היה לו כמעט קשר עם העולם שמחוץ ללחימה, והוא לא ידע אם מניין יום הכיפורים בגינוסר אכן התקיים.

"מאוד רציתי שהוא יתקיים. אחד האנשים פה בפלוגה, שהיה בחוץ, דיבר עם אשתי, עם רחל, לפני החג. הוא כתב על פתק את סיכומי השיחה שלהם, ואת הפתק הזה קיבלתי מאוחר בלילה, באזור שתיים-שלוש בלילה, רק כשמישהו נכנס פנימה עם איזו שיירה שהביאה לנו ציוד, בליל יום כיפור".

לדבריו, על הפתק נכתבה גם הבשורה שלה חיכה. "לפנות בוקר, בליל יום כיפור, קיבלתי את הבשורה שהמניין מתקיים, כי היה כתוב לי שם ששלושת הגדולים שלנו באו לקיבוץ. זה כל כך שימח אותי ביום כיפור. אתם בטח שומעים את ההתרגשות. ממש נתתם לי כוח, דחיפה קדימה, לדעת שבארץ מתפללים ומאוחדים וממשיכים מסורת כל כך יפה ומשמעותית".

הוא הודה לאנשי הקיבוץ ולמארגני התפילות. "תודה לכם, תודה לכל האנשים המקסימים בגינוסר שטורחים כל שנה. זו זכות גדולה לארגן את התפילות, להשקיע כל כך. אני בטוח שהתפילות של כל מי שהתפלל שם - אנחנו לא ממש יכולנו להתפלל. אני לא רוצה לספר מה עשיתי בזמן של תפילת נעילה, אבל לא בדיוק מחזור ודברים מהסוג הזה, אלא משהו בסגנון קצת אחר".

בהמשך הדגיש עד כמה הידיעה שהתפילות בגינוסר נמשכו חיזקה אותו במהלך הלחימה. "לדעת שאתם התפללתם והמשכתם את המסורת של, אני חושב, עשרים שנה, זה כל כך משמעותי וכל כך מחזק. אז תודה רבה לכל מי שנטל חלק בדבר המדהים הזה".

בסיום ההודעה נשא תפילה לשנה החדשה ולעם ישראל. "שבאמת יתקבלו תפילותינו לרצון, שתהיה לנו שנה טובה, טובה מאוד, עם הרבה בשורות טובות, שהאויבים שלנו ייכנעו תחתינו ויפסיקו עם הרצח הזה והניסיון לכלות אותנו, ושאנחנו נצליח לשגשג ולצמוח בארץ הזאת".

הרב גולדברג חתם בעדכון על המשך דרכו עם יחידתו: "תודה לכם אנשי הקיבוץ ואנשי האורחים וכל מי שהתארח בדבר הזה. וברוך השם אנחנו בריאים ושלמים, וכנראה לקראת משימה נוספת בימים הקרובים. אבל בינתיים אנחנו מתארגנים ונחים קצת בארץ, עובדים על הציוד שלנו ומתארגנים מחדש. כל טוב לכם, תודה".