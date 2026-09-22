חתן פרס ישראל מנחם קלמנזון שנלחם בגבורה במחבלי חמאס בשבעה באוקטובר מותח ביקורת חריפה על שר הביטחון ישראל כץ, בעקבות הדיווחים על היערכות חמאס לחטיפת חייל.

קלמנזון שכל את אחיו אלחנן הי"ד בקרבות ה-7 באוקטובר ואת אחיינו פדיה מרק שנפל בהמשך הלחימה.

"אז חמאס נערך לחטוף חייל, ומה התגובה של שר הביטחון? אם תבצעו - תיענשו", כתב בפייסבוק. לדבריו, האירועים האחרונים מעידים כי ישראל שבה למדיניות של תגובה במקום יוזמה. "בשבוע שעבר פורסם סרטון של מחבל חודר למוצב בקו הצהוב ורק בגלל 'טוב ליבו' לא רוצח. במילים אחרות - שקט יענה בשקט".

הוא פונה ישירות לכץ ומזכיר פגישה שקיים עמו בעבר. "השר כץ, ישבתי אצלך במשרד. הבטת בעיניים והבטחת לי שלא נחזור לאותו מקום". בהמשך הוא מזכיר את אלחנן ואת המחיר ששילמו לדבריו הוא וחבריו. "בעוד עשרה ימים האזכרה של אלחנן, שלוש שנים בדיוק. מאות ימי מילואים - אנחנו עשינו הכל. אבל אתם מחזירים אותנו לאותה הנקודה".

לדבריו, הבעיה המרכזית היא ההמתנה לפעולה מצד חמאס. "ישראל מחכה לחמאס ולא מרשה לעצמה ליזום ולהקדים מכה. אל תתחבאו מאחורי האמריקאים ולא מאחורי ההסכם".

הוא מוסיף כי על ישראל לפעול בעצמה לפירוז חמאס: "ההסכם קבע שחמאס צריך להתפרז, ואם לא - נעשה זאת בכוח, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו".

"כבר שנה שאני חוזר ואומר - לא משנה איפה עובר הקו הצהוב, חשוב רק מה ומי נמצא מאחוריו", הוא אומר.

את דבריו הוא חותם בשאלה נוקבת לממשלה: "אתה מצפה שנצביע לכם? אבל מה אתם תעשו שם? מה תעשו שאתם לא עושים עכשיו?".