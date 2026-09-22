עורך הדין אפי נוה, ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, הגיש לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז תביעה בסך 10 מיליון שקלים בגין לשון הרע, פגיעה בפרטיות ועשיית עושר ולא במשפט.

התביעה מופנית נגד 12 נתבעים, ובהם יזמים, יועצי תקשורת וחברות שילוט ותחבורה ציבורית, החשודים במעורבות בקמפיין חוצות נרחב ומכפיש שכוון נגדו.

במרכז התביעה עומדים איש העסקים והיזם אלכס סקלר, המוגדר כמי שיזם ומימן את הקמפיין נגד נוה, ויועץ התקשורת והאסטרג רונן צור, המואשם בניהולו והובלתו בפועל. לצידם נתבעות חברות שילוט, פרסום ותחבורה - ובהן "כנען מדיה", "נורסטאר מדיה", "פרסום דיל טוב", "אגד" ו"אקסטרה תחבורה ציבורית", יחד עם מנהליהן הבכירים.

על פי כתב התביעה, הנתבעים הציבו שלטי ענק במיקומים מרכזיים, בהם נתיבי איילון, מנהרות הכרמל וצומת גהה, לצד כ-3,000 מודעות על גבי אוטובוסים ברחבי הארץ. הפרסומים כללו כינויים קשים כמו "בוגד", "זייפן" ו"שקרן", לצד סיסמאות כדוגמת "אפי נווה בכלא - לא בליכוד".

נוה מבהיר בכתב התביעה כי אין לו כל קשר עסקי, מקצועי או אישי עם סקלר, ולטענתו הפך יעד למתקפה אך ורק בשל היותו אחיו של צביקה נוה, המנהל הליכים משפטיים מול סקלר.

נוה טוען כי חברות הפרסום והתחבורה היו מודעות לכך שהפרסומים מהווים לשון הרע ואף התנו את הפרסום בקבלת כתבי שיפוי מראש, ועל כן התעשרו שלא כדין מתקציב הקמפיין.

כעת מבקש נוה מבית המשפט לחייב את הנתבעים בפיצויים בסך 10 מיליון שקלים ולהוציא צו מניעה קבוע שיאסור על המשך הפרסומים נגדו.