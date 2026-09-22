פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד דיפאללה אבו רגילה, בן 19 משגב שלום, בגין עשרות עבירות של הסתה לטרור, גילוי הזדהות עם ארגון טרור וקריאה ישירה לביצוע מעשה טרור.

כתב האישום הוגש לאחר שאבו רגילה פרסם בחשבון הטיקטוק שלו 45 פרסומים הכוללים תכני הסתה והזדהות, בין היתר ביחס לאירועי 7 באוקטובר ולפיגועים שביצעו מחבלים.

מכתב האישום, עולה כי לחשבון הטיקטוק של אבו רגילה היו 877 עוקבים וכ-5,500 לייקים, והתכנים בו היו פתוחים לצפייה לכלל הציבור. במהלך החודשים שקדמו למעצרו, ובאופן אינטנסיבי ויומיומי במהלך חודש אוגוסט האחרון, ביצע אבו רגילה פרסום מחדש לתכנים שפורסמו, בין היתר, בעמודים המזוהים עם חמאס ובעמודי הנצחה של פעילי טרור.

בין היתר, פרסם אבו רגילה תכנים הממחישים ומתעדים את מתקפת 7 באוקטובר, לצד תכנים המשבחים ומאדירים מחבלים, בהם יחיא סינוואר, אסמאעיל הנייה, אחמד יאסין ואבראהים נאבולסי.

באחד הפרסומים המיוחסים לו שיתף סרטון המהלל את המחבל מועין מועמר על רצח 20 ישראלים בתוך 10 דקות במהלך הטבח. בפרסום אחר, המיוחס לו כקריאה ישירה לביצוע מעשה טרור, שיתף סרטון ובו דרשה המציגה את הג'יהאד והלחימה כחובה דתית וכדרך לטיהור מסגד אל-אקצא.

במקביל להגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על מעצרו של אבו רגילה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

בבקשת המעצר ציינה עו"ד אליה להב כי ריבוי הפרסומים, תוכנם הקשה והקריאה הישירה לביצוע מעשה טרור מלמדים על המסוכנות הגבוהה הנשקפת ממנו, וכי המצב הביטחוני השורר במדינה מעצים את הצידוק למעצרו כדי למנוע פגיעה בביטחון הציבור.