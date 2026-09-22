שינויים משמעותיים בענף קמעונאות המזון: רשת '100 ומעבר' רוכשת 11 סניפים עירוניים של רשת 'סיטי מרקט', בעסקה שנאמדת בכ-35 מיליון שקלים, כולל המלאי. העסקה הוגשה לאישור הממונה על התחרות.

הסניפים הנרכשים ממוקמים בערים תל אביב-יפו, כפר סבא, רחובות, באר שבע, קריית אונו, חדרה, רמלה, אור יהודה, גדרה ובאר יעקב. יצוין כי כלל הסניפים שנכללים בעסקה הם סניפים שומרי שבת, אשר היו סגורים בסופי שבוע גם תחת הבעלות הקודמת.

מאחורי המהלך עומד איש העסקים החרדי דניאל ורדיגר, מי שנחשב לדמות מוכרת בענף המזון וניהל במשך כ-12 שנה את רשת 'יש חסד' מבית שופרסל.

בתחילת שנת 2026 הקים ורדיגר יחד עם משקיעים את רשת '100 ומעבר', אשר פתחה סניף ענק באשדוד לצד מערך משלוחים, וכעת מתרחבת באופן משמעותי אל הפורמט השכונתי בפריסה ארצית.

מנגד, ברשת 'סיטי מרקט', שהוקמה ומנוהלת על ידי יוסי שוורץ ומונה כיום כ-70 סניפים, מציינים כי כספי המכירה מיועדים להשקעה ולפיתוח מואץ של הרשת.

החברה מתכננת להשקיע כ-20 מיליון שקלים בפתיחת שישה סניפים חדשים בתל אביב, ראשון לציון, פתח תקווה, חולון, נתיבות ובאר יעקב, לצד הקמת מרכז לוגיסטי, פיתוח יבוא עצמי ופתיחת כ-15 סניפים נוספים במהלך שנת 2027.