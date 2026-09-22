נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב הערב (שלישי) מעל בימת העצרת הכללית של האו"ם איום חריף בפני איראן, והבהיר כי מבחינתו עומדות בפני טהרן שתי אפשרויות: להגיע להסכם עם וושינגטון או להתמודד עם פגיעה קשה ומהירה במשטר.

"יש לי החלטה גדולה לקבל. האם עסקה תושג עם איראן שתאפשר להם לשגשג יותר מכול אי-פעם, או שאני אשמיד את הרפובליקה האיסלאמית ואעשה זאת במהירות. האם אני אעיף אותם לגיהינום?", אמר טראמפ. לדבריו, הוא מעריך כי הסכם יושג לאחר בחירות האמצע, משום שהאיראנים ממתינים לראות את תוצאותיהן.

למרות זאת, הנשיא הדגיש כי לא יאפשר לשיקולים הנוגעים לבחירות להשפיע על מדיניותו מול טהרן. הוא שב והתחייב כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני - הצהרה שזכתה למחיאות כפיים באולם.

חלק ניכר מנאומו הקדיש טראמפ לעימות עם איראן ולהישגים שלטענתו השיגה ארצות הברית במלחמה שהחלה השנה.

"אנחנו פותרים שנים של בעיות שלא נפתרו, ואין דוגמה טובה יותר מממנת הטרור מספר 1 בעולם - איראן", אמר. "איראן היו הבריון של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא בריון. לעולם לא אאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. מיד עם כניסתי לתפקיד שנה שעברה פתחתי במשא ומתן עם איראן שכלל הצעה לשיתוף פעולה כלכלי מלא בתמורה לוויתור על תוכנית הגרעין שלהם והסיוע לטרור - אבל הם סירבו. זו הייתה טעות גדולה".

טראמפ טען כי תוכנית הטילים האיראנית נועדה לספק לטהרן מעטפת הגנה בדרך להשגת נשק גרעיני. "איראן יצרה טיל שאפשר להם לפגוע באירופה", אמר. "המטרה שלהם הייתה להשלים את המרוץ המטורף שלהם לנשק גרעיני מאחורי ההגנה של הטילים הבליסטיים".

בהמשך מנה הנשיא שורה של הישגים שלטענתו השיגה ארצות הברית במערכה. לדבריו, יכולת ייצור הטילים של איראן כמעט הושמדה, כלכלתה נפגעה קשות וכל ספינותיה הוטבעו. הוא קרא להמשיך בהפעלת לחץ על טהרן.

טראמפ התייחס גם למצב במצר הורמוז וטען כי "יותר נפט זורם דרך הורמוז מכל נקודת זמן אחרת מאז תחילת המלחמה". לדבריו, עשרות ספינות ממשיכות לעבור במיצר.

את נאומו פתח הנשיא דווקא בסקירה נרחבת של מצבה של ארצות הברית ובהצגת הישגי כהונתו. "שמח לבשר לכם שאמריקה חזרה והיא חזקה היום יותר מאי-פעם", הצהיר. "הצבא שלנו חזק, הכלכלה חזקה ועתידנו מזהיר. הסרנו חסמים לעסקים באמריקה, הכי הרבה כסף נכנס לעסקינו. לפני שנתיים המדינה הייתה מתה, עכשיו יש לנו את המדינה הכי חמה בעולם".

בהמשך עבר טראמפ לעסוק ברצועת עזה. הוא הדגיש כי כל החטופים החיים והמתים הוחזרו לישראל והודה למדינות שלדבריו תרמו כסף וחיילים למאמצי ייצוב הרצועה. טראמפ חזר גם על טענתו כי הצליח "להפסיק שמונה מלחמות".

לקראת המשך דבריו התייחס הנשיא גם למלחמה בין רוסיה לאוקראינה והביע ביטחון כי ניתן יהיה להביאה לסיום בקרוב. "עובדים בצמוד למנהיגים של רוסיה-אוקראינה ונסיים גם את זה, יותר מהר משאנשים חושבים", אמר.